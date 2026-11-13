[스브스夜] '꼬꼬무' 신촌 대학생 피살 사건···'사령 카페'에 의한 살인 사건, 진실은?

닫힌 세계 속 당신의 역할은 무엇입니까?



12일 방송된 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서는 '닫힌 세계 - 사령카페 살인사건'이라는 부제로 닫힌 세계 속에서 벌어진 끔찍한 사건을 추적했다.



2012년, 신촌 공원에서 남자 대학생이 피살되었다. 그리고 그를 살해한 용의자는 평범한 고등학생 커플로 밝혀져 충격을 안겼다.



특히 이들은 피해자를 상대로 끔찍한 오버킬 형태의 살인을 했고, 이에 피해자에 대한 큰 원한이 있을 것이라 추측하게 했다.



온라인의 음악 밴드 커뮤니티에서 알게 된 세 사람. 그리고 가해자들은 사건의 심각성을 인지하지 못하고 자신들의 범행을 순순히 인정했다. 또한 이들의 범행이 치정에 의한 것이라는 소문이 돌았다.



그런데 사건을 취재 중이던 기자에게 제보가 도착했다. 이 살인 사건은 치정이 아닌 사령 카페에 의한 살인이라는 제보. 죽은 사람의 영혼을 가리키는 사령, 그리고 사령을 믿는 이들이 모인 사령 카페가 살인 사건과 연관되어 있다는 것이다.



사실 용의자들은 사령 카페 회원이었다. 그리고 이 사건에는 고등학생 커플인 용의자들 뿐 아니라 해결사와 마녀가 관여하고 있었다.



음악 밴드 활동 중 다툼이 벌어진 피해자 영훈과 용의자 창식. 그 후 창식과 그의 여자 친구 재희가 속한 사령 카페의 단체 채팅방에서는 영훈의 살인 계획이 진행되었던 것이다. 그리고 마녀는 피해자 영훈에 대해 제물이라 칭했다.



영훈은 살해되던 날 친구들에게 메시지를 보냈다. 자신의 전 여자친구 소영을 구출하러 간다는 영훈의 메시지.



사실 영훈은 살해되던 날 용의자 커플과 함께 자신의 전 여자친구인 소영을 만났다. 그리고 소영은 영훈을 처음으로 죽이자고 제안했던 마녀였던 것.



사이비 종교 집단 같은 느낌의 사령 카페. 당시 소영은 사령과 사령 카페에 몰두하고 있었고 자신에게는 너무나 절대적인 사령을 믿지 않고 거부하는 영훈과 충돌이 일어났다. 이에 결국 헤어지게 된 두 사람.



이후 영훈은 약 3주 동안 사령 카페를 향한 욕설이 담긴 메시지를 보냈다. 이에 시작은 소영과의 갈등이었지만 용의자 창식, 재희까지 얽히게 된 것이었다.



하지만 얼마 후 영훈은 자신이 잘못했다며 이들에게 사과했다. 그러나 같은 시각 소영은 그가 죽었으면 좋겠다며 용의자 커플과 함께 살인을 계획했다.



세 사람을 만난 영훈, 어떻게든 시간을 되돌리고자 했다. 하지만 소영은 금세 자리를 떠났고 소영 대신 해결사가 등장했다. 해결사는 재희가 도움을 요청한 사령 카페의 또 다른 회원이었다.



소영뿐만 아니라 창식과의 관계도 되돌리고 싶었던 영훈은 그를 위해 그래픽 카드도 사서 약속 장소로 나갔다. 하지만 "잘못했어, 제발 살려줘"라는 애원에도 창식은 해결사와 함께 영훈을 무참히 살해했다. 또한 현장에 없던 소영은 이들에게 "일 처리 잘해라, 지갑 나오면 반띵 하자"라는 메시지를 보내 충격을 안겼다.



2013년 일본 히로시마에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 그룹 채팅방에서 말싸움이 벌어지고 이에 격분한 한 여성이 그룹 채팅방 사람들을 불러 모아 자신과 말싸움을 벌인 이를 살해한 것.



공범은 총 7명 이들은 모두 그룹 채팅방에 있던 사람들이었다. 이에 전문가는 "SNS라는 닫힌 세계에서는 동조압력이 쌓이고 관객이 만들어진다. 이에 아무도 벗어날 수 없다. 집단이 요구하는 역할을 하지 않으면 집단에서 배제되기 때문에 자신이 맡은 역할에 몰두하게 된다"라고 분석했다.



사실 신촌 사건에서 해결사를 부른 것은 재희로 그는 이 사건의 숨은 설계사였다. 그리고 해결사 윤 씨는 자신이 애착을 갖게 된 대상 재희를 위해 범행에 가담했고 자신이 모든 범행을 주도했다는 거짓말까지 한다. 윤 씨는 집단에서 버림받고 싶지 않은 마음으로 범행에 가담했던 것이다. 또한 해결사는 필요한 사람이 되고자 스스로 만들어낸 캐릭터였다.



그리고 재희의 남자 친구 창식은 살인 후 반성은커녕 살인을 추억했다. 이에 전문가는 "창식은 윤 씨에 대해 라이벌 의식을 가졌을 가능성이 있다"라며 "그에게는 사람을 얼마나 노련하게 살해하는가가 중요한 이슈가 되었을 것이다"라고 분석했다. 그리고 서로의 분노를 키운 집단에 주목했다.



당시 소년법상 소년이었던 범인들. 이에 창식과 윤 씨는 징역 20년, 재희는 장기 12년 단기 7년, 소영은 징역 7년형을 받았다.



사건의 진실을 제보했던 영훈의 지인은 당시 소영에게 꼭 하고 싶은 말을 하지 못했다며 "진짜 너희가 한 게 맞아? 진짜 이렇게까지 했어야 했냐? 너희가 한 생명을 뺏을 권리가 왜 있다고 생각해?"라고 묻고 싶었다고 말해 안타까움을 자아냈다.



사건 며칠 전 SNS에 영훈이 남긴 글에서 그는 세 사람을 향해 진심 어린 사과를 하고 있었다. 세 사람이 자신의 살인을 계획하던 그 시간에 말이다.



그리고 방송은 닫힌 세계 속에서 상황을 방관하던 관객을 지적했다. 흐름에 타는 것은 쉽지만 거스르는 것은 쉽지 않은 닫힌 세계. 이에 한 사람을 향해 비난의 말을 쏟아낼 때 당신은 어떻게 하겠는지 물어 많은 생각을 갖게 만들었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)