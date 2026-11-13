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[스브스夜] '거장항준' 차기작 '생쇼크 탈출' 모티브 된 '스페인 여행기' 공개···쓰러지면서도 '미소' 유지한 사연은?

SBS 뉴스
작성 2026.11.13 09:49 조회수
[스브스夜] '거장항준' 차기작 '생쇼크 탈출' 모티브 된 '스페인 여행기' 공개···쓰러지면서도 '미소' 유지한 사연은?
장항준이 차기작의 모티브가 된 실화를 공개했다.

12일 방송된 SBS '거장항준'에서는 배우 허성태, 곽선영, 이민기가 장항준의 차기작 오디션에 참여해 눈길을 끌었다.

이날 세 사람은 장항준의 실화를 바탕으로 한 차기작 '생쇼크 탈출'의 대본 리딩에 참여했다.

스페인 올로케이션으로 진행될 작품에 장항준은 "여행을 즐기던 중 쇼크가 연달아 오고, 그때 등장한 은인들 덕분에 쇼크를 탈출하는 이야기"라고 설명했다.

그리고 세 배우에게 특별한 쇼크를 겪은 적이 있는지 물었다. 이에 곽선영은 엘리베이터 추락을 경험했다며 자신의 경험담을 리얼하게 이야기해 눈길을 끌었다.

이어 장항준은 차기작 대본의 바탕이 된 실화를 공개했다. 그는 "왕사남 촬영 종료 후 연출부들과 스페인으로 여행을 갔다. 다들 같이 아침에 러닝을 하기로 했는데 달리기 전 아침에 혈압약을 먹었나 안 먹었나 긴가 민가 했다. 그런데 스태프가 안 먹었다고 하길래 하나를 먹었다"라고 했다.

그리고 그는 "그렇게 러닝을 했는데 갑자기 눈앞이 핑 돌더라. 그래서 좀 쉬려고 카페에 갔는데 커피를 마시다가 쓰러졌다. 알고 보니 혈압약을 두 알 먹어서 그렇게 된 거였다"라며 당시 촬영된 사진도 공개했다.

연출부가 당시 쓰러진 장항준을 촬영한 사진 속 그는 쓰러져있는데도 웃고 있어 웃음을 자아냈다. 또한 구급차가 와서 실려가는데도 웃는 얼굴을 하고 있던 장항준은 "정신이 몽롱해지면서 환상이 보였다. 여신이 올라 올라? 아파 아파? 하는데 여신 앞에 계단이 있었고 그 계단이 총 1693개였다. 1693은 왕사남 최종 스코어"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

장항준의 차기작 대본 리딩에 세 배우는 생동감 넘치는 연기를 선보였다. 이에 제작자는 곧바로 계약서를 건넸고 이에 허성태는 계약 사인 대신 자신의 은인인 김지운 감독에 대한 고마움의 메시지를 써 폭소를 자아냈다.

한편 방송 말미에는 배우 이준혁과 정만식의 오디션이 예고되었다. 또한 차기작 대본의 모티프가 된 배우 설경구와의 전화 통화가 예고되어 다음 방송에 대한 기대감을 높였다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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