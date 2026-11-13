이정현 31득점 원맨쇼…소노 1점차 짜릿한 역전승

<앵커>



프로농구 소노가 한국가스공사에 1점 차 역전승을 거두고 2연승을 달렸습니다. 에이스 이정현이 31점으로 펄펄 날았습니다.



김형열 기자입니다.



<기자>



벨란겔과 알루마가 버티는 가스공사가 초반부터 리드를 잡았지만, 소노는 이정현의 득점 본능을 앞세워 끈질기게 추격했습니다.



이정현은 2쿼터에 계속해서 골 밑을 파고들어 10점을 뽑았고, 3쿼터에는 3점포 3방을 터뜨리며 12점을 몰아쳤습니다.



승부처인 4쿼터에도 해결사로 나섰습니다.



7점 차로 뒤지던 종료 4분여 전 골밑슛과 3점 슛을 잇따라 성공해 안갯속 승부를 만든 뒤, 종료 1분여 전 자유투 2개를 모두 넣어 86:84 역전을 이끌었습니다.



이어진 수비에서는 알루마의 공격자 파울을 유도해 공격권을 가져왔고, 종료 44초 전 88:84로 달아나는 결승 득점을 올리고 두 주먹을 불끈 쥐었습니다.



이정현이 31점에 어시스트 6개로 펄펄 난 소노는 결국 88:87, 1점 차로 이겨 2연승을 달렸습니다.



[이정현/소노 가드 : 이렇게 1골 차이 싸움에서도 이기는 경기가 많아야 강팀이 되고 상위권으로 올라갈 수 있다고 생각하기 때문에 오늘 승리가 좀 뜻깊은 것 같습니다.]



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프로배구 현대캐피탈은 OK 저축은행을 꺾고 선두로 올라섰습니다.



장추안이 블로킹 5개 포함 28점을 올리고 레오가 24점으로 펄펄 날며 개막전 패배 후 3연승을 달렸습니다.



여자부 한국도로공사는 정관장을 3:0으로 완파하고 3연승을 질주했습니다.



(영상편집 : 박정삼)