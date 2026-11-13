뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이정현 31득점 원맨쇼…소노 1점차 짜릿한 역전승

김형열 기자
작성 2026.11.13 07:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로농구 소노가 한국가스공사에 1점 차 역전승을 거두고 2연승을 달렸습니다. 에이스 이정현이 31점으로 펄펄 날았습니다.

김형열 기자입니다.

<기자>

벨란겔과 알루마가 버티는 가스공사가 초반부터 리드를 잡았지만, 소노는 이정현의 득점 본능을 앞세워 끈질기게 추격했습니다.

이정현은 2쿼터에 계속해서 골 밑을 파고들어 10점을 뽑았고, 3쿼터에는 3점포 3방을 터뜨리며 12점을 몰아쳤습니다.

승부처인 4쿼터에도 해결사로 나섰습니다.

7점 차로 뒤지던 종료 4분여 전 골밑슛과 3점 슛을 잇따라 성공해 안갯속 승부를 만든 뒤, 종료 1분여 전 자유투 2개를 모두 넣어 86:84 역전을 이끌었습니다.

이어진 수비에서는 알루마의 공격자 파울을 유도해 공격권을 가져왔고, 종료 44초 전 88:84로 달아나는 결승 득점을 올리고 두 주먹을 불끈 쥐었습니다.

이정현이 31점에 어시스트 6개로 펄펄 난 소노는 결국 88:87, 1점 차로 이겨 2연승을 달렸습니다.

[이정현/소노 가드 : 이렇게 1골 차이 싸움에서도 이기는 경기가 많아야 강팀이 되고 상위권으로 올라갈 수 있다고 생각하기 때문에 오늘 승리가 좀 뜻깊은 것 같습니다.]

---

프로배구 현대캐피탈은 OK 저축은행을 꺾고 선두로 올라섰습니다.

장추안이 블로킹 5개 포함 28점을 올리고 레오가 24점으로 펄펄 날며 개막전 패배 후 3연승을 달렸습니다.

여자부 한국도로공사는 정관장을 3:0으로 완파하고 3연승을 질주했습니다.

(영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지