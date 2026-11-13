무너진 마운드… 호주에 충격의 역전패

<앵커>



아시아 프로야구챔피언십에 나선 우리 대표팀이 호주와 1차전에서 충격적인 역전패를 당했습니다. 이제 호주조차 쉽게 이길 수 없게 된 한국 야구의 허약한 국제 경쟁력을 재확인한 경기였습니다.



도쿄에서 배정훈 기자입니다.



<기자>



메이저리거는 고사하고 트리플A 선수조차 없는 호주 타선을 상대로, 대표팀 마운드는 초반부터 힘을 쓰지 못했습니다.



선발로 나온 고졸 신인 김민준이 1회 카빌에게 선제 3점 홈런을 맞았고, 3회에는 조동욱이 버크에게 적시타를 허용해 4:0까지 끌려갔습니다.



6회 김주원의 비거리 130m짜리 초대형 투런 홈런과 이어진 김휘집의 싹쓸이 2루타 등으로 대거 6점을 내 승부를 뒤집었지만, 경기 막판, 또 홈런포에 마운드가 무너졌습니다.



8회 김휘집의 실책으로 자초한 위기에서 박정민이 캠벨에게 동점 투런포를 얻어맞았고, 9회에는 최준용이 버크와 더링턴에게 적시 2루타를 허용해 다시 리드를 내줬습니다.



9회말, 김도영의 희생플라이로 1점을 쫓아가는 데 그친 대표팀은 8:7 재역전패로 첫 경기를 마감했습니다.



[김도영/야구 국가대표 : 제가 못해서 진 거 같고, 남은 경기 무조건 잡아야 된다고 생각합니다. 그냥 컨디션이 별로 안 좋다 보니까 소극적으로 한 게 조금 악영향을 끼쳐서….]



2023년 WBC에 이어 또 '1차전 호주 악몽'에 시달린 우리 대표팀은 결승 진출에 먹구름이 끼었습니다.



첫 경기에 나선 일본이 선발 가네마루의 7이닝 2피안타 무실점 호투에 힘입어 타이완에 5:0 완승을 거둔 가운데, 불안한 출발을 하게 된 우리 대표팀은 오늘(13일) 대회 3연패에 도전하는 홈팀 일본을 상대로 대반전을 노립니다.



(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 박기덕)