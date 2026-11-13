오늘 밤 사우디전…'전화위복' 노린다!

<앵커>



우리 축구 대표팀이 오늘(13일) 밤 카타르에서 사우디와 평가전을 치릅니다. 주장 손흥민 선수는 최근 불거진 팀 내 불화 이후 더 성장하는 과정이 있었다고 설명했습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



그동안 대표팀 운영 방식을 두고 갈등을 빚은 이른바 '96라인'의 김민재, 황인범, 황희찬과 함께 입장문을 내고 팬들에게 사과한 주장 손흥민은 카타르에서 가진 긴 소통의 시간을 이렇게 평가했습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 쉽지는 않았지만 이런 것들로 인해서 또 더 얘기할 수 있는 기회들이 있고 좋은 시간이었던 것 같아요.]



불필요한 오해를 막고, 또 '팀 안의 일은 팀 안에서 해결한다'는 원칙에 따라 구체적인 대화 내용에 대해서는 말을 아끼면서도 더 이상 불화설이 불거지지 않기를 바랐습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 한 목표로 한 방향으로 가기로 또 잘 얘기를 나눴으니까 앞으로 이제 경기력으로만 좀 이렇게 얘기를 해 주셨으면 좋겠고.]



8년이 넘도록 견뎌온 주장 완장의 무게를 내려놓고 싶은 순간이 있다면서도 책임을 마다하지는 않았습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 이런 무게감은 제가 선택할 수 있는 게 아니잖아요. (주장을) 할 수 있을 동안은 뭐 후배들한테도 항상 좋은 본보기가 되려고 하고.]



갈등 수습 과정을 지켜본 모레노 감독은 선수들의 성숙한 모습이 자랑스러웠다고 밝혔습니다.



[로베르트 모레노/축구대표팀 감독 : 성숙한 태도로 마주 앉아 대표팀을 염두에 두고 문제를 해결하려 노력한 점은 존경받을 만하며, 높이 평가합니다.]



이제 막 내홍을 수습한 상황에서 아시안컵이 내년 연말로 1년 가까이 연기된 게 오히려 호재라는 평가가 나오는 가운데, 한바탕 홍역을 치른 우리 선수들은 오늘 밤 사우디를 상대로 한층 더 강해진 모습을 보여주겠다는 각오입니다.



(영상편집 : 박기덕)