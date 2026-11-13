뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오늘 밤 사우디전…'전화위복' 노린다!

이정찬 기자
작성 2026.11.13 07:33 조회수
PIP 닫기
<앵커>

우리 축구 대표팀이 오늘(13일) 밤 카타르에서 사우디와 평가전을 치릅니다. 주장 손흥민 선수는 최근 불거진 팀 내 불화 이후 더 성장하는 과정이 있었다고 설명했습니다.

카타르에서 이정찬 기자입니다.

<기자>

그동안 대표팀 운영 방식을 두고 갈등을 빚은 이른바 '96라인'의 김민재, 황인범, 황희찬과 함께 입장문을 내고 팬들에게 사과한 주장 손흥민은 카타르에서 가진 긴 소통의 시간을 이렇게 평가했습니다.

[손흥민/축구대표팀 주장 : 쉽지는 않았지만 이런 것들로 인해서 또 더 얘기할 수 있는 기회들이 있고 좋은 시간이었던 것 같아요.]

불필요한 오해를 막고, 또 '팀 안의 일은 팀 안에서 해결한다'는 원칙에 따라 구체적인 대화 내용에 대해서는 말을 아끼면서도 더 이상 불화설이 불거지지 않기를 바랐습니다.

[손흥민/축구대표팀 주장 : 한 목표로 한 방향으로 가기로 또 잘 얘기를 나눴으니까 앞으로 이제 경기력으로만 좀 이렇게 얘기를 해 주셨으면 좋겠고.]

8년이 넘도록 견뎌온 주장 완장의 무게를 내려놓고 싶은 순간이 있다면서도 책임을 마다하지는 않았습니다.

[손흥민/축구대표팀 주장 : 이런 무게감은 제가 선택할 수 있는 게 아니잖아요. (주장을) 할 수 있을 동안은 뭐 후배들한테도 항상 좋은 본보기가 되려고 하고.]

갈등 수습 과정을 지켜본 모레노 감독은 선수들의 성숙한 모습이 자랑스러웠다고 밝혔습니다.

[로베르트 모레노/축구대표팀 감독 : 성숙한 태도로 마주 앉아 대표팀을 염두에 두고 문제를 해결하려 노력한 점은 존경받을 만하며, 높이 평가합니다.]

이제 막 내홍을 수습한 상황에서 아시안컵이 내년 연말로 1년 가까이 연기된 게 오히려 호재라는 평가가 나오는 가운데, 한바탕 홍역을 치른 우리 선수들은 오늘 밤 사우디를 상대로 한층 더 강해진 모습을 보여주겠다는 각오입니다.

(영상편집 : 박기덕)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지