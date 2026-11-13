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'메가프로젝트' 첫 삽…"담대한 투자 현실로"

강청완 기자
작성 2026.11.13 07:31 조회수
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<앵커>

반도체와 인공지능 분야 대규모 투자 계획인 '메가프로젝트'가 발표 4달여 만에 첫 삽을 떴습니다. 첫 사업인 반도체 공단 기공식이 충남 아산에서 열렸는데요. 이재용 삼성전자 회장과 함께 현장을 찾은 이재명 대통령은 "담대한 투자 계획이 4달 만에 현실이 됐다"고 강조했습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

충남 아산의 삼성전자 반도체 공장 단지를 찾은 이재명 대통령.

공사 성공을 기원하는 첫 삽을 뜨는 것으로 메가프로젝트의 시작을 알렸습니다.

지난 6월 반도체와 피지컬AI, 데이터센터 등 호남, 충청, 영남권을 아우르는 3대 메가프로젝트 발표 이후 착공에 들어간 첫 사례입니다.

[이재명 대통령 : 기업들의 생산시설을 지방으로 확장하는 것에 그치지 않고 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장', '진정한 국가균형발전'으로 완성될 수 있도록….]

이재용 삼성전자 회장도 적극적인 투자를 약속했습니다.

[이재용/삼성전자 회장 : 일반 반도체를 단순 조립 검사하는 공정이 중심이었던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것입니다.]

평소와 달리 안경을 벗은 채 참석했는데 SNS상에서 아버지 고 이건희 회장을 연상시킨다는 반응이 이어졌습니다.

또 다른 메가프로젝트 거점인 호남에서는 광주 군공항 이전 등 대규모 인프라 건설이 추진되고 있고, 영남에서도 배터리 시험 센터 등 산업 기반 구축 작업이 진행 중입니다.

청와대 고위관계자는 2028년 중순을 목표로 한 광주 군공항 이전이 "특별한 문제없이 진행되고 있다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 메가프로젝트 투자 효과가 대기업뿐 아니라 중소기업, 지역으로 이어져야 한다고 강조했습니다.

(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 최진회)
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