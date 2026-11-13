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미 워싱턴 피트니스센터 총기난사…1명 사망 4명 부상

정반석 기자
작성 2026.11.13 05:55 조회수
미 워싱턴 피트니스센터 총기난사…1명 사망 4명 부상
▲ 총격사건 발생한 워싱턴 DC의 피트니스센터

미국 수도 워싱턴 DC의 한 아파트 건물에 있는 피트니스센터에서 12일(현지시간) 총기난사 사건이 발생, 1명이 숨지고 4명이 다쳤습니다.

워싱턴 경찰국에 따르면 이날 오전 워싱턴 시내 로건서클의 한 피트니스센터에서 총격 사건이 발생해 운동 중이던 1명이 총에 맞아 즉사했습니다.

총격범은 피트니스센터를 나와 건물 맨 위층에 있는 자신의 집으로 가면서도 주차장 입구 등에서 총을 쐈습니다.

이 과정에서 4명이 다쳤고, 그중 1명은 중태입니다.

총격범은 집 안에 바리케이드를 치고 출동한 경찰과 1시간가량 대치하던 중 스스로 총을 쏴 목숨을 끊었습니다.

AP 통신은 총격범의 신원이 맷 램버트로, 직업은 의사라고 보도했습니다.

그는 자신이 사는 건물의 외벽 공사 이후 곰팡이, 습기, 누수 등의 문제로 펜트하우스를 사용할 수 없게 됐다면서 관리업체 측을 상대로 소송을 진행해왔습니다.

경찰은 아파트 건물 측과의 갈등이 범행 동기일 가능성이 있다고 보고 있습니다.

총격이 발생한 건물은 백악관에서 북쪽으로 약 1마일(1.6㎞) 거리에 있습니다.

사건이 발생하자 경찰 병력이 건물 입구와 옥상 등에 배치되고 인근 교통이 통제되는 등 일대가 혼잡을 빚었습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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