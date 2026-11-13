페달·운전대 없는 '사이버캡'…한국서 자율주행은?

<앵커>



테슬라가 자율주행 로보 택시 '사이버캡'을 우리나라에 처음 공개했습니다. 운전자가 손을 대지 않아도 스스로 운전해서 운전대도, 브레이크 페달도 없는데요. 이 정도까지는 아니더라도, 국내에 있는 테슬라 차들이 FSD라는 자율주행 보조 기능을 사용할 수 있지만 이 기능이 막혀 있는 차들이 훨씬 많습니다.



왜 그런 것인지, 김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



평일 오전 이른 시간에도 대형 쇼핑몰 로비가 황금빛 차량을 둘러싼 사람들로 북적입니다.



테슬라의 무인 자율주행 택시 '사이버캡'이 우리나라에 최초로 전시됐습니다.



[갈현석/경기 오산시 : 10시에 연다고 해서 9시 30분부터 와서 시간 맞춰서 들어왔어요. 사이버캡이 진열된다고 하길래 실물로 보고 싶어서.]



차 안에는 운전대도, 엑셀과 브레이크 페달도 없습니다.



인간의 개입 없이 레벨4 수준의 자율주행으로 운행되기 때문입니다.



우리나라에는 아직 시판 계획이 없지만 미국 텍사스주에서는 이미 상용화돼 있습니다.



[신호등이나 정지 표시, 심지어 비보호 좌회전 같은 기본적인 법규들도 정확하게 잘 지켰습니다.]



국내에 있는 테슬라 차들도 사이버캡보다는 못하지만, 2단계 자율주행 기술을 써서 운전을 할 수 있습니다.



풀 셀프 드라이빙, 이른바 FSD라고 불리는 주행 보조 기능을 사용하면, 크게 사람이 손을 대지 않아도 운전대가 돌아가면서 방향과 속도를 제어합니다.



[박현우/테슬라 차주 : 운전에 대한 부담감은 사라졌습니다. 가족들도 그것에 대해 만족도가 좋고요.]



하지만 국내 테슬라 약 24만 대 중 FSD를 쓸 수 있는 건 10대 중 2대꼴, 미국산 5만여 대뿐입니다.



미국산은 한미 FTA에 따라 미국 기준을 충족하는 것으로 국내 인증을 면제해 줬습니다.



하지만 나머지 70% 이상, 중국산 테슬라는 구조도 똑같고 FSD를 쓸 수 있지만 기능을 막아뒀습니다.



문제는 테슬라도 도입에 적극적이지 않다는 것입니다.



지난달 국토부에 신청서를 제출했는데 인터넷 화면을 복사해서 붙인 6쪽짜리 문서인 것으로 취재됐습니다.



[최영석/원주한라대학교 미래모빌리티공학과 객원교수 : (FSD가) 안돼도 잘 팔리는데 지금 뭐 그것까지 되게 합니까? 자원을 한국에다가 투입한다고 차가 더 잘 팔릴까요?]



국토부는 테슬라가 낸 서류가 상당 부분 부족하다며 신중한 입장입니다.



(영상취재 : 이무진·최대웅·양현철, 영상편집 : 신세은, 화면출처 : 유튜브 좌니잔)