내 방 훔쳐보는 '홈캠'…국산도 안심 못 해

<앵커>



요즘은 멀리서도 대화내용까지 다 들리는 홈 캠. 한국에서 만든 거면 괜찮겠지 생각하는 분들 많을 겁니다. 그런데 국산 고가 제품들도 해킹 걱정에 완전히 자유롭지 않다는 조사결과가 나왔습니다.



안희재 기자입니다.



<기자>



[SBS 8뉴스 (지난해 11월 30일) : 아이나 반려동물 때문에 가정집에 설치해 둔 홈캠 12만 대가 해킹된 것으로….]



자취를 앞둔 20대 A 씨는 '국산'이라는 광고를 보고 구입한 CCTV를 한 달이 넘도록 설치하지 않고 있습니다.



회사만 한국 회사고 원산지가 중국이라는 것을 뒤늦게 알고, 사생활 침해 걱정에 사용을 망설이는 것입니다.



[A 씨/홈캠 구매자 : 국산이나 아니면 좀 더 내가 신뢰를 할 수 있는 홈캠을 구매하고 싶었던 건 있었어요. 찝찝하기도 하고, 안전하고자 구매를 한 거였는데….]



그런데 국산 제품도 예외가 아니었습니다.



소비자원이 우리나라와 중국의 10개 브랜드 CCTV를 1개씩 수거해 보안 성능을 점검한 결과, 국산 두 종류와 중국산 한 종류 총 3개 제품은 영상과 이미지가 해킹될 가능성이 있는 것으로 확인됐습니다.



10개 중 가장 비싼 로보뷰 제품은 누군가 집안 CCTV의 실시간 영상을 들여다볼 수 있었고, 브이스타캠과 파인뷰 제품은 클라우드에 저장된 사용자 영상을 해킹할 수 있었습니다.



멀리서도 이렇게 음성까지 실시간 확인 할 수 있다는 게 요새 홈캠의 장점 중 하나인데요.



그만큼 이게 유출되면 치명적일 수 있다는 이야기입니다.



[이종혁/과학기술정보통신부 정보보호산업과장 : (소비자가) 접근할 수 있는 제품이 전반적으로 보안성이 주의가 필요하다. 판매 중단을 요청할 수 있는 권한은 정부에 없기 때문에 이렇게 소비자원을 통해서 알려드리는….]



세 회사는 개선을 완료했거나 보완 작업을 진행 중이라고 밝혔습니다.



다만 영상 서버 자체가 해킹 공격 대상이 될 경우, 이번에는 안전하다고 조사된 업체도 안전을 장담할 수 없는 것으로 파악됐습니다.



따라서 침실이나 욕실 같은 내밀한 공간에는 설치를 가급적 피하는 게 안전합니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 김예지, VJ : 이지환, 화면제공 : 소비자원)