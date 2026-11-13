잇따른 불륜 의혹에…몰락한 'AI제국 황제'

<앵커>



앨리스 황과의 불륜을 시인했을 때는 젠슨 황을 믿는다고 했던 엔비디아 이사회가 사내 불륜 의혹이 불거진 직후에는 곧바로 해임 절차에 착수했습니다. 직접적인 지시·보고 관계에 있는 임직원끼리는 연애를 금지하는 미국의 기업 문화 때문이라는 분석입니다.



이 강 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 CEO의 또 다른 불륜 상대로 지목된 인물은 엔비디아 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월입니다.



뉴욕타임스는 젠슨 황과 파월이 지난 3월 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 연례 개발자회의 당시 근처 호텔에서 애정행각을 벌이는 모습이 목격됐다고 보도했습니다.



한 목격자가 이를 휴대전화로 촬영하자, 젠슨 황의 경호팀이 목격자를 격리한 뒤 비밀유지계약서에 서명하도록 했다는 증언도 나왔습니다.



뉴욕타임스 기자가 전화로 관련 내용을 묻자, 젠슨 황은 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"고 말한 뒤 전화를 끊은 것으로 전해졌습니다.



엔비디아는 공식입장을 내놓지 않았고, 파월 부사장도 취재에 응하지 않았습니다.



파월은 젠슨 황에게 직접 보고하는 60명의 고위 임원 가운데 1명으로, 엔비디아의 핵심 경영진입니다.



2008년 엔비디아에 입사한 뒤 헬스케어 사업개발 이사, AI 사업개발 담당 선임이사를 거쳐, 2017년 헬스케어 부문 부사장에 올랐습니다.



[킴벌리 파월/엔비디아 부사장 (지난해 10월) : 그(젠슨 황)는 헬스케어 분야를 사랑합니다. 여러분들 가운데 젠슨 황을 만나본 적 있는 사람들은 알겠지만, 그는 매우 친절하죠. 우리 리셉션에도 자주 옵니다.]



이번 의혹은 단순한 사생활 논란을 넘어 엔비디아의 내부 통제와 기업 지배구조 문제로 번지고 있습니다.



(영상편집 : 박선수, 화면출처 : 유튜브 'NVIDIA')