입장문 발표한 손흥민 "팀이 건강해지는 과정…경기력으로 보답"

▲ 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련하기에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다.

축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민(LAFC)이 이재성(마인츠), 황인범(포르투), 황희찬(샬케), 김민재(뮌헨)와 공동명의로 발표한 입장문에 대해 "선수들과 터놓고 얘기할 수 있었던 소중한 기회였다. 팬들에게 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 강조했습니다.손흥민은 12일(한국시간) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 사우디아라비아와 평가전(13일 오후 11시 30분)을 하루 앞두고 열린 공식 기자회견을 통해 전날 발표한 입장문의 배경을 설명했습니다.앞서 손흥민을 비롯한 5명의 대표팀 고참급 선수들은 이날 오전 대표팀을 둘러싸고 불거졌던 불화설에 대한 생각을 담은 입장문을 공개했습니다.이들은 "분명히 말씀드리고 싶은 것은, 우리 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 불화설이 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점"이라며 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 전했습니다.손흥민은 이에 대해 "대표팀에 대해 말이 많이 돌다 보니 쉽지 않은 시간을 보냈다"라며 "이런 것들로 인해 선수들끼리 서로 더 이야기할 기회를 가진 좋은 시간이었다. 이런 것이 팀이 건강해지고 성장하는 과정이라 생각한다"고 설명했습니다.그는 "A매치 2연전을 앞두고 선수들과 만나는 것 자체가 엄청나게 즐거운 일"이라며 "축구를 잘하는 선수들끼리 모여서 훈련하고 또 경쟁하고 하는 게 소중한 기회이자 경험이다. 이런 마음은 언제든 변함이 없다"고 강조했습니다.손흥민은 이번 입장문을 계기로 더는 대표팀의 불화설이 나오지 않기를 바란다고 목소리를 높였습니다.그는 "모든 사람이 다른 생각과 환경 속에서 성장해온 만큼 서로 불편한 점은 당연히 생길 수밖에 없다"라며 "그런 부분들은 고참 선수들이 떠안아야 하는 부분이고, 어린 선수들도 이해하고 넘어가 줘야 한다.입장문에 이런 생각들이 잘 표현됐다고 생각하고, 앞으로 이런 이야기가 나오지 않았으면 좋겠다"고 당부했습니다.손흥민은 "감독님께서도 대표팀 안에서 있었던 일들은 최대한 안에서 해결해야 한다고 말씀하셨다"라며 "저 역시 이런 문제는 대표팀 내부에서 해결해야 한다고 생각한다. 많은 팬이 이해해 주셨으면 좋겠다"고 말했습니다.이어 "우리가 이야기를 나누면서 한 목표, 한 방향으로 가기로 잘 이야기를 나눴으니까 앞으로 대표팀의 경기력에 관해서만 이야기해주셨으면 한다"고 덧붙였습니다.그는 다만 "주장직을 맡거나 내려놓는 것은 저만의 선택이 아니다. 이런 무게감은 아무에게나 주어지지 않는 큰 영광이라고 생각한다"라며 "제가 하는 동안은 후배들한테 운동장 안팎에서 좋은 본보기가 되려고 한다"고 설명했습니다.한편, 손흥민은 아시안컵이 1년 연기된 것에 대해선 "저에게도 좋은 기회"라고 전했습니다. 손흥민은 "연기된 만큼 대표팀이 더 단단해질 수 있는 시간적 여유가 생겼다고 본다"라며 "저도 좋은 기량과 컨디션을 유지해야만 아시안컵 무대를 밟을 수 있다. 태극마크를 당연하게 달 수 있다고 생각한 적은 한 번도 없다"고 말했습니다.그는 "아시안컵은 대한민국 축구에서 가장 오래 기다린 트로피다. 이렇게 좋은 멤버로 우승할 수 있다면 너무 좋을 것"이라며 "우승을 목표로 연기된 시간 동안 잘 준비해서 좋은 대회를 치르고 싶다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)