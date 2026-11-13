모레노 감독 "거취 불안? 모든 것은 나의 몫…자긍심으로 일해"

▲ 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하기 앞서 취재진 질문에 답하고 있다.

로베르토 모레노 한국 축구 대표팀 임시 감독은 아시안컵의 연기로 자신의 거취가 불안해질 수도 있는 상황에 대해 "지금 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 노력하고 있다"라며 이번 원정 2연전에만 집중하겠다는 의지를 밝혔습니다.모레노 감독은 12일(한국시간) 카타르 도하의 카타르 대학교에서 열린 공식 기자회견에서 "평가전 준비를 계속 잘하고 있다. 각자 다른 소속팀에서 뛰다가 합류한 26명이 대표팀에서 같은 콘셉트로 경기를 치러야 하는 만큼 선수단 미팅과 전술 훈련을 통해 서로 맞춰가는 시간을 이어가고 있다"고 밝혔습니다.축구 대표팀은 한국시간으로 13일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위(10월 기준)의 사우디아라비아와 11월 A매치 2연전의 첫 경기를 치릅니다.다만 대표팀은 최근 '92라인' 손흥민(LAFC)·이재성(마인츠)과 '96라인' 황희찬(샬케)·황인범(포르투)·김민재(뮌헨)의 불화설이 불거지며 내부 조직력에 균열이 생기는 힘든 상황을 겪었습니다.이런 가운데 손흥민, 이재성, 황희찬, 황인범, 김민재는 이날 공동명의로 입장문을 발표, 더욱 단단해진 대표팀을 만들기로 의기투합하며 불화설에 마침표를 찍었습니다.이 과정을 지켜본 모레노 감독은 "5명의 선수가 대표팀을 어떤 방향으로 끌어나갈지 대화를 나눴다는 게 긍정적"이라며 "모든 선수가 좋은 인격을 가지고 있고, 같은 목표를 향해 어떻게 발전할지 고민하고 노력하고 있다"고 강조했습니다.그는 이어 "선수들이 같은 자리에서 얼굴을 마주 보고 앉아 어른처럼 대화를 나눈 게 감독으로서 굉장히 자랑스럽게 여겨진다"고 덧붙였습니다.모레노 감독은 특히 "저는 매일 대한민국 대표팀 감독이라는 자긍심으로 일을 하고 있다"라며 "결국에는 경기장에서 선수들이 좋은 경기력을 보여줘서 팬들이 즐거움을 느끼도록 하는 게 나의 임무"라고 강조했습니다.오는 27일 계약 기간이 끝나는 모레노 감독은 애초 9월∼10월 4차례 평가전과 11월 A매치 2연전까지 결과를 바탕으로 내년 1월 예정됐던 아시안컵까지 지휘봉을 잡을지 여부를 판단 받기로 돼 있었습니다.이런 와중에 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 11개월가량 연기되면서 모레노 감독의 거취는 불투명해졌고, 사실상 이번 A매치 2연전을 마지막으로 한국 축구와 인연이 끝날 공산이 커졌습니다.모레노 감독은 아시안컵이 1년 연기되면서 향후 입지가 불투명해진 상황에 대해 "지금 상황에서 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 한다"라며 "미래에 어떤 일이 일어날지는 현재 제가 어떻게 하는지에 달려 있다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "그런 의미에서 아시안컵이 연기가 됐다고 해서 제가 일을 하는 방식이 바뀌지는 않는다"라며 "오늘 당장 할 수 있는 일에 집중하겠다. 미래에 있을 일에 대해서는 딱히 생각하지 않고 있다"고 덧붙였습니다.모레노 감독은 특히 "감독은 계약 기간이랑 무관하게 당장이라도 잘릴 수도 있다. 그래서 그런 부분은 걱정되지 않는다"라며 "매일 아침 내가 대표팀 감독이라는 사실에 자긍심을 가지고 일을 하고 있다. 지금 행복하게 일하고 있다"고 미소를 지었습니다.(사진=연합뉴스)