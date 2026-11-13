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"젠슨 황, 또 다른 여직원과도 내연 관계"…세 번째 불륜 의혹

정반석 기자
작성 2026.11.13 05:12 조회수
"젠슨 황, 또 다른 여직원과도 내연 관계"…세 번째 불륜 의혹
▲ 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 세 번째 불륜 스캔들이 제기됐습니다.

로이터 통신은 12일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 황 전 CEO가 엔비디아 내 또 다른 여직원과 내연 관계였다고 보도했습니다.

이는 중국 스파이 의혹을 사고 있는 앨리스 황 전 메가스피드 임원, 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 부문 부사장에 이어 세 번째로 등장한 불륜 스캔들입니다.

로이터는 해당 직원의 이름을 밝히지 않았으며, 입장을 묻기 위해 연락을 시도했으나 닿지 않았다고 전했습니다.

황 전 CEO는 1993년 엔비디아를 창업해 세계 AI 반도체 시장의 선두 기업으로 키워낸 입지전적인 인물입니다.

하지만, 최근 불륜 파문이 이어지고 황 전 CEO도 혼외관계를 인정하면서 이날 CEO 자리에서 물러났습니다.

황 전 CEO는 지난 8일 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자식들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"고 사과했지만, 불륜을 저지른 상대 여성의 이름을 거론하지는 않았습니다.
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