김민석, '잇단 언행 논란' 최민희 감찰조사 지시

<앵커>



기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 민주당 최민희 의원이 이번에는 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 파장이 일고 있습니다. 청와대는 사실무근이라고 일축했고, 김민석 대표는 당 윤리 감찰단에 감찰조사를 지시했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



국회 취재진을 '하이에나 떼'라고 표현했다가 논란 끝에 공식사과한 최민희 민주당 의원이 이번에는 또 다른 발언으로 도마 위에 올랐습니다.



문제가 된 발언은 지난달 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 나왔습니다.



최 의원은 이 자리에서 이재명 대통령이 당 대표 시절 '윤석열 전 대통령 탄핵에 반대'했고, '하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장'이었다는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌습니다.



청와대는 즉각 강유정 수석대변인 명의로 "최 의원의 전언은 사실무근"이라고 일축했고, "강한 유감"을 표명했습니다.



민주당 김민석 대표도 당 윤리감찰단에 최고위원인 최 의원의 언행 논란과 관련한 감찰 조사를 지시했습니다.



민주당 공보국은 어제(12일) 기자들에게 보낸 공지문에서 이 같은 사실을 알리면서 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다"고 밝혔습니다.



이번 조사는 최 의원에게 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고, 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것이라는 게 민주당 측의 설명입니다.



최 의원은 SNS를 통해 이 대통령은 "내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철"시켰다고 밝히면서 "1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다"고 해명하고 "죄송"하다는 입장을 덧붙였습니다.



(영상편집 : 전민규)