뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민석, '잇단 언행 논란' 최민희 감찰조사 지시

김아영 기자
작성 2026.11.13 06:27 조회수
PIP 닫기
<앵커>

기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 민주당 최민희 의원이 이번에는 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 파장이 일고 있습니다. 청와대는 사실무근이라고 일축했고, 김민석 대표는 당 윤리 감찰단에 감찰조사를 지시했습니다.

김아영 기자입니다.

<기자>

국회 취재진을 '하이에나 떼'라고 표현했다가 논란 끝에 공식사과한 최민희 민주당 의원이 이번에는 또 다른 발언으로 도마 위에 올랐습니다.

문제가 된 발언은 지난달 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 나왔습니다.

최 의원은 이 자리에서 이재명 대통령이 당 대표 시절 '윤석열 전 대통령 탄핵에 반대'했고, '하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장'이었다는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌습니다.

청와대는 즉각 강유정 수석대변인 명의로 "최 의원의 전언은 사실무근"이라고 일축했고, "강한 유감"을 표명했습니다.

민주당 김민석 대표도 당 윤리감찰단에 최고위원인 최 의원의 언행 논란과 관련한 감찰 조사를 지시했습니다.

민주당 공보국은 어제(12일) 기자들에게 보낸 공지문에서 이 같은 사실을 알리면서 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다"고 밝혔습니다.

이번 조사는 최 의원에게 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고, 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것이라는 게 민주당 측의 설명입니다.

최 의원은 SNS를 통해 이 대통령은 "내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철"시켰다고 밝히면서 "1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다"고 해명하고 "죄송"하다는 입장을 덧붙였습니다.

(영상편집 : 전민규)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지