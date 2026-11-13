"집값 하락기 신호…금리 오르면 더 떨어져"

<앵커>



이번 주 서울 아파트 가격은 92주째 오르고 있지만, 이미 하락하고 있는 강남 3구에 더해 강동구와 성동구까지 아파트 가격이 떨어진 것으로 나타났습니다. 국토부 장관은 집값 하락기에 접어든 신호로 볼 수 있다고 진단했습니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



'서울 집값 상승세가 진정되고 있다', '가격 지표에서 희망적인 신호가 보인다'고 계속 밝혀왔던 홍지선 국토부 장관.



주택 가격이 하락기에 접어들 수 있다는 신호가 잡혔다고 한 발 더 나갔습니다.



[홍지선/국토교통부 장관 : 계속적으로 매물은 쌓이고 있고 거래가 좀 감소되고 있는 상황에 대해서는 어느 정도는 이제 하락기에 접어들 수도 있다는 그런 시그널(신호)로도 볼 수가 있습니다.]



홍 장관은 지금처럼 강남 3구 집값의 하락세가 이어지고 서울 외곽 지역의 상승 폭이 둔화하고 있는 상황에서 연말 기준금리까지 오르면 하락세가 더 확대될 수 있다고 덧붙였습니다.



이재명 대통령이 앞서 지난주 국무회의에서 한 발언에 대해서는,



[이재명 대통령 (지난 3일, 국무회의) : 서울 지역의 지금 아파트 매물이 급속도로 늘어나고 있지 않습니까? 그리고 거래량은 매우 급속도로 줄어들고 있어요.]



홍 장관은 서울 전체 집값이 떨어지고 있다는 게 아니라 주요 지역의 하락세에도 주목해 달라는 취지였다고 부연했습니다.



[홍지선/국토교통부 장관 : 강남을 비롯한 용산에 대한 주요 지역의 가격은 또 하락하는 것에 대한 것을 좀 균형적으로 보도가 돼야 된다는 취지였습니다.]



홍 장관은 전·월세 시장 안정을 위해서는 충분한 주택 공급이 근본적인 대책이라며 특히, 수도권 임대주택 공급을 계속 늘리겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 이홍명)