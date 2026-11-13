공항철도 노사 극적 타결…열차 정상 운행

<앵커>



공항철도 노사가 예고했던 파업을 1시간 반 정도 앞두고 임금 협상을 극적으로 타결했습니다. 파업도 철회하면서 공항철도 첫 차는 정상 운행에 들어갔습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



공항철도 SNS에 올라온 게시글입니다.



오늘(13일) 예정됐던 공항철도 노동조합 파업 철회로 모든 열차가 정상 운행한다고 적혀 있습니다.



공항철도 노사가 파업 예고 시점 1시간 반 앞두고 임금 협상을 타결했습니다.



어제 오후부터 11차 교섭을 벌인 노사가 파업을 1시간 반 앞둔 오늘 새벽 3시 반쯤 극적인 합의점을 찾은 것입니다.



우선 노사는 올해 임금을 4.9% 인상하기로 결정했습니다.



또 안전 인력 21명을 확충하기 위한 노력을 함께 하고, 하위직급의 근속승진제도 개선에도 합의했습니다.



앞서 노사는 지난 7월부터 수차례 교섭을 진행해왔지만, 합의점을 찾지 못했고 파업을 목전에 앞두고 있었습니다.



노조 측은 저연차의 기본급이 타 철도기관보다 낮아 열악한 처우로 이직률이 높다며 하위직급 임금 인상과 인력 충원을 함께 요구해왔고, 사측은 정해진 협약과 기준 내에서 논의할 수밖에 없다는 입장을 고수했었습니다.



오늘 새벽 노사 간 극적인 타결로 공항철도는 2007년 개통이래 첫 파업을 피하게 됐습니다.



공항철도 측은 일반열차와 직통열차 모두 기존 운행 시간에 따라 정상 운행한다고 밝혔습니다.



이에 따라 서울 방면 상행은 인천공항2터미널역에서, 공항 방면 하행은 검암역에서 각각 새벽 5시 8분에 출발했습니다.



(영상편집 : 윤태호)