'깐부 동맹' 휘청…'삼전닉스' HBM 공급 차질없나

<앵커>



젠슨 황 없는 엔비디아가 우리 반도체 기업들에게 어떤 영향을 미칠지가 우리 경제에 아주 중요한 변수가 됐습니다. 엔비다아가 아니라도 한국 반도체 파는 것은 문제가 없을 텐데, 자칫 글로벌 AI 생태계 자체가 망가지면 그 여파가 넘어올 수 있다는 분석입니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



젠슨 황은 우리나라를 찾을 때마다 한국 반도체 기업과의 끈끈한 관계는 계속 확장될 거라고 말해왔습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO (지난 6월) : 저희는 이미 매년 SK하이닉스로부터 수십억 달러 규모의 제품을 구매하고 있고 앞으로 그 규모는 상당히 커질 것입니다.]



젠슨 황이 없더라도 최소 2년 정도는 엔비디아가 이미 개발 중인 신제품을 그대로 출시할 전망입니다.



하지만 그 이후는 미지수입니다.



[김양팽/산업연구원 전문연구원 : 지금까지는 빠른 의사결정이라든지 그만의 경영 스타일 덕분에 지금까지의 위치에 올라왔다…. 경영 방침이라든지 의사결정 시스템이라든지 바뀌게 되면은 그게 조금 흔들릴 수도 있게 되는 거죠.]



이미 구글·메타·테슬라 등이 엔비디아를 뒤쫓으면서 자체 칩 개발에 나선 상황입니다.



그런데 어느 기업이 주도권을 쥐든 우리 기업이 만든 반도체를 써야 한다는 게 시장의 분석입니다.



[노근창/세미콘리서치랩 대표 : 엔비디아가 되든 구글이 되든 AMD가 되든 아마존이 되든 다 HBM을 같이 공급하기 때문에, 우리 기업들은 어느 쪽이 잘 되든 저희 HBM은 계속 공급이 되는 거고….]



우리 기업들이 앞으로 최대 3년까지 핵심 반도체인 HBM 물량을 전부 팔았다고 밝힌 것도 이런 맥락입니다.



다만 걱정거리도 남아있습니다.



엔비디아가 젠슨 황의 개인 인맥에 상당 부분 의존해서 주요 인공지능 회사에 몇백조 원을 투자해 놓은 것이 대표적입니다.



경제방송 CNBC는 엔비디아가 '인공지능의 중앙은행' 역할을 해왔다면서, 잘못되면 세계 금융시장을 불안하게 만들 수 있다고 경고했습니다.



또 미국 의회를 주도할 민주당이 이번 일을 계기로 반도체 기술 수출을 법으로 강력하게 통제하고 나설 기세여서, 우리 기업들도 경계심을 높이고 상황을 지켜보고 있습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 이가진)