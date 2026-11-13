트럼프 "후계자는 팀 쿡"…의회 "퇴진해도 소환장"

<앵커>



젠슨 황이 중국 스파이와 연루됐을 가능성을 보고받고도 묵인했다는 의혹을 받고 있는 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황의 후임자로 애플의 팀 쿡이 적합하다고 주장했습니다. 미 의회는 젠슨 황이 해임됐어도 직접 불러서 국가안보에 해를 끼쳤는지 확인하겠다는 입장입니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 사임 발표 직후 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 전설이 전설을 대체해야 한다고 적었습니다.



그러면서 지난 9월 애플 CEO에서 물러난 팀 쿡 이사회 의장을 엔비디아의 차기 수장으로 공개 추천했습니다.



민간기업의 후임 인선에 대통령까지 나선 것인데, 워싱턴 정가에서는 트럼프와 젠슨 황의 각별했던 거래적 밀착 관계에 다시 시선이 쏠리고 있습니다.



젠슨 황은 트럼프 취임식과 백악관 연회장 건설에만 3천만 달러 가까이 내놓았고, 시진핑 주석 방미 국빈 만찬에서 헤드테이블에 앉을 만큼 백악관의 핵심 인사로 대우받았습니다.



이 과정에서 트럼프 행정부가 H200 등 고성능 반도체의 중국 수출 제한을 철회하고, 5월 방중길에는 스파이 첩보 보고까지 묵살하며 전용기에 태운 정황이 드러나 특혜 논란이 거셉니다.



[마이크 존슨/미 하원의장 (공화당) : (대통령이 젠슨 황에게 약점을 잡혔을까 봐 우려되시나요?) 그렇지 않습니다. 그 문제는 전적으로 백악관이 알아서 처리하도록 맡길 생각입니다.]



미 의회는 젠슨 황이 물러났다고 해서 책임을 면할 수는 없다며 칼을 빼 들었습니다.



공화당 소속 브라이언 매스트 하원 외교위원장은 젠슨 황이 비공개 의회 증언에 잠정 동의했다며, 불출석 시 즉각 소환장을 발부하고 발언 전 과정을 녹화하겠다고 경고했습니다.



상원 역시 후속 조사를 예고한 가운데, 젠슨 황의 불명예 퇴진은 이제 트럼프 행정부의 안보 실패와 정경유착을 겨냥한 의회 청문회로 번지고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 이홍명)