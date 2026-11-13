젠슨 황 사실상 해임…엔비디아 주가 급락

<앵커>



밤사이 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자를 사실상 해임했습니다. 중요한 것은 모두 젠슨 황의 판단으로 결정되던 엔비디아는 임시 CEO 체제로 전환했고 주가는 급락했습니다.



오늘(13일) 첫 소식, 뉴욕 김현우 특파원이 보도합니다.



<기자>



엔비디아 이사회가 현지시간 12일, 젠슨 황이 최고경영자와 이사직에서 모두 물러난다고 발표했습니다.



이사회는 구체적 이유를 밝히지 않은 채 사임이라고 표현했지만, 현지 언론들은 젠슨 황이 사실상 쫓겨난 거라고 보도했습니다.



젠슨 황이 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 사실을 시인하면서 국가안보를 둘러싼 파장이 커진 가운데, 사내 임원과 추가 불륜 의혹까지 불거지자 이사회가 결단을 내린 것입니다.



후임이 결정될 때까지는 일단 콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자가 임시 CEO를 맡기로 했습니다.



크레스 임시 CEO는 지금이 매우 힘든 시기라는 것을 알고 있다며 직원들이 회사의 가장 큰 힘이라는 내용의 이메일을 전 직원에게 보냈습니다.



젠슨 황 퇴임 소식에 엔비디아 주가는 장 시작과 함께 13% 가까이 폭락했다가 막판에 낙폭을 줄였습니다.



주요 증권사들은 젠슨 황의 빈자리가 크고 핵심 인재들이 회사를 떠날 수 있다며 엔비디아의 목표주가를 줄줄이 낮췄습니다.



[댄 아이브스/주식 애널리스트 : 젠슨 황은 엔비디아 주주들에게 슈퍼히어로 같은 존재입니다. 엔비디아가 AI로 방향을 튼 것도 젠슨 황 덕분입니다. 그래서 많은 투자자에게 이번 일이 훨씬 더 고통스러운 겁니다.]



젠슨 황이 물러나면서 엔비디아는 물론 AI 산업 전반에도 커다란 파장이 예상됩니다.



전 세계 AI 칩 시장을 사실상 장악한 엔비디아는 다른 기업들에 막대한 자금을 대며 AI 업계의 이른바 중앙은행 역할까지 해 왔습니다.



이 때문에 리더십 공백이 길어질 경우 AI 산업 투자가 위축돼 증시뿐 아니라 경제 전반에 영향이 미칠 수 있다는 우려도 나옵니다.



반면 CEO가 바뀌더라도 엔비디아의 기술력과 회사가 구축해놓은 생태계는 그대로인 만큼 충격이 제한적일 거라는 분석도 있습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 박춘배)