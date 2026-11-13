1. 젠슨 황 사실상 해임…엔비디아 주가 급락



중국 스파이로 지목된 앨리스 황에 이어 직속 부하 임원과의 불륜 의혹까지 공개되면서 엔비디아 창업자 젠슨 황 CEO가 사실상 해임됐습니다. 해임 소식에 엔비디아 주가는 장 초반 한때 13% 가까이 폭락했고 -4%대로 장을 마쳤습니다.



2. 트럼프 "젠슨 황 후계자는 팀 쿡"…미 의회 "퇴진해도 소환"



젠슨 황을 옹호하고 나섰던 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황의 후임으로 팀 쿡 애플 이사회 의장을 추천했습니다. 미 의회는 사퇴와 무관하게 젠슨 황에 대한 조사를 계속 추진하겠다는 의지를 밝혔습니다.



3. 공항철도 노사 임금협상 타결…열차 정상 운행



공항철도 노사 임금 협상이 파업 예정일이었던 오늘(13일) 새벽 타결됐습니다. 노조는 파업을 철회했고, 공항철도는 첫 차부터 정상 운행 중입니다.



4. 최민희 "이 대통령, 윤석열 탄핵 반대"…김민석, 감찰조사 지시



최근 민주당 최민희 의원이 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 일으킨 데 이어, '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다'는 취지의 발언을 한 것이 알려지며 파장이 일고 있습니다. 청와대는 즉각 "사실 무근"이라고 일축했고, 김민석 대표는 당 윤리감찰단에 최민희 의원에 대한 감찰 조사를 지시했습니다.