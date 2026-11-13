공항철도 노사 임금협상 극적 타결…일반·직통열차 정상 운행

▲ 공항철도 노사 임금협약

공항철도 노사가 오늘(13일) 파업을 불과 1시간 30분가량 앞두고 임금 협상을 극적으로 타결했습니다.전날 오후부터 임금협약 11차 교섭을 벌여온 노사는 이날 오전 3시 반쯤 잠정합의안을 도출했습니다.노사는 전년도 총 인건비 대비 4.9% 임금 인상, 안전 인력 21명 확충을 위한 공동 노력, 하위직급 근속승진제도 개선 등에 합의했습니다.노조는 협상 타결에 따라 이날 하루 동안 첫차 운행부터 예정된 경고 파업 계획을 철회하기로 했습니다.평일 첫차의 경우 서울 방면 상행은 인천공항2터미널역에서, 공항 방면 하행은 검암역에서 각각 오전 5시 8분에 출발합니다.앞서 노조는 하위직급 임금 인상과 인력 충원 등을 요구했으나, 사측은 이미 정해져 있는 협약·기준 내에서 논의할 수밖에 없다는 입장이었습니다.노사는 지난 7월부터 이어진 본교섭 및 실무교섭에도 이견을 좁히지 못하다가 경고 파업을 목전에 두고 합의점을 찾은 겁니다.극적인 합의로 2007년 공항철도 개통 이래 첫 파업 우려가 해소되면서 인천공항과 서울로 오가는 여행객과 일반 승객들은 한숨을 돌리게 됐습니다.(사진=공항철도 제공, 연합뉴스)