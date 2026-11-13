뉴욕 브루클린 건물 붕괴 사망자 8명으로 늘어…어린이 2명 포함

▲ 미국 뉴욕 브루클린에서 11일 발생한 건물 붕괴 사고 현장의 모습

미국 뉴욕 브루클린에서 발생한 건물 붕괴 사고의 사망자가 8명으로 늘었습니다.이 가운데 2명은 어린이로 확인됐습니다.조란 맘다니 뉴욕시장은 12일 기자회견에서 전날 오후 발생한 3층짜리 건물 붕괴 사고로 어린이 2명과 성인 6명이 숨졌다고 밝혔습니다.부상자는 소방관 4명을 포함해 최소 18명으로 집계됐습니다.사고는 인접한 빈 부지에서 건설 노동자들이 굴착 작업을 진행하던 중 발생했습니다.정확한 붕괴 원인은 아직 조사 중입니다.현장에는 폭우가 쏟아지고 있지만 구조 당국은 추가 생존자가 있을 가능성을 열어두고 이틀째 수색 작업을 이어가고 있습니다.릴리언 본시뇨레 뉴욕시 소방국장은 "아직 생존자 구조에서 시신 수습 단계로 전환하지 않았다"며 대형 잔해를 제거하고 그 아래까지 수색할 때까지 구조 작업을 계속하겠다고 밝혔습니다.맘다니 시장은 사고가 발생한 공사에 관여한 업체들과 관련된 뉴욕시 내 공사장 약 100곳에 대해 안전점검을 지시했습니다.앞서 사고 현장 인접 공사장에서는 올해 여러 차례 안전규정 위반이 적발된 것으로 드러났습니다.지난 3월 인접 건물을 보호하기 위한 안전시설 없이 철거 작업을 진행하다 공사 중지 명령을 받았으며, 4월에는 명령을 어기고 작업을 재개한 사실이 적발됐습니다.당국은 문제점이 시정되자 지난 5월 공사 재개를 허용했지만, 약 6개월 만에 인접 건물이 무너지는 사고가 발생했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)