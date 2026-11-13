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'공짜 숙박' 호텔 북새통…경찰까지 출동했는데 '실수'?

고희경 기자
작성 2026.11.13 08:10 조회수
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세상에 공짜는 없다지만 '공짜 호텔'이라는 말에는 역시 마음이 흔들리나 봅니다.

인터넷에 올라온 솔깃한 글 하나에 한 호텔 앞이 북새통을 이뤘습니다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 한 호텔 앞입니다.

건물을 빙~ 둘러 입구부터 길가까지 사람들이 길게 줄을 섰는데요.

경찰이 출동해 현장을 통제해야 할 정도였는데요.

SNS에 이 호텔에서 무료로 숙박할 수 있다는 글이 퍼졌기 때문입니다.

하지만 알고보니 해당 호텔은 노숙자 숙박 지원 프로그램을 진행 중으로, 사전 등록한 300여 명에게 공짜 숙박을 제공할 예정이었다네요.

하지만 온라인 공고에 사전등록 등 참가 조건이 빠진 채 현장에서 숙박 승인을 받을 수 있는 것처럼 잘못 알려진 것입니다.

결국 공짜 숙박을 하려고 줄을 섰던 수백 명의 사람들이 발길을 돌려야 했습니다.

(화면출처 : X @KingGeraldJones)
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