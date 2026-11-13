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"이런 피해는 처음"…낭만의 도시 뒤덮은 '새똥 테러'

고희경 기자
작성 2026.11.13 07:56 조회수
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이탈리아 로마 하면 영화 속에서 본 낭만적인 도시의 모습을 떠올리게 되는데요.

그런데 요즘 뜻밖의 불청객 때문에 골치를 썩고 있다네요.

이탈리아 로마의 한 거리입니다.

야외 주차한 차들의 상태가 아주 엉망인데요.

비 한 방울 내리지 않는데도 주민들은 우산까지 챙겨 다닙니다.

알고 보니 찌르레기 떼 때문입니다.

낮에는 교외에서 먹이를 찾던 찌르레기들이 해가 지면 따뜻한 도심으로 날아와 집단으로 잠을 청하는 것인데요.

이 때문에 나무 아래 주차된 차량과 거리가 온통 새 배설물로 뒤덮입니다.

주민들은 새 때문에 이런 피해는 처음이라며 불편을 호소하고 있는데요.

시 당국은 음향과 레이저를 동원해 찌르레기 퇴치 작업을 벌이고 있지만 아직 별다른 효과를 보지 못하고 있습니다.

(화면출처 : X @romatoday, @annamariamoscar)
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