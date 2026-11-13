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"지린내 못 살겠다" 고성…1호선서 오물 닦은 복지사

고희경 기자
작성 2026.11.13 08:20 조회수
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마지막 소식은 '나라면 과연 저렇게 행동할 수 있었을까'라는 생각이 드는데요?

네, 훈훈한 사연인데요.

사회복지사 A 씨는 지하철 1호선을 타고 가던 중 한 승객이 '지린내 나서 못 살겠다. 비상벨 눌러 청소해 달라고 하라'라고 소리치는 걸 들었습니다.

그래서 옆칸을 살펴보니 발에 깁스를 한 어르신이 트렁크 위에 앉아 있었고, 소변 실수를 한 것으로 보였는데요.

해당 승객이 거듭 비상벨을 눌러달라고 재촉하자 A 씨는 비상벨은 청소 민원용이 아니라고 답한 뒤 문자로 민원을 접수했습니다.

이후 어르신이 계속 마음에 걸렸던 A 씨는 "좀 닦아드려도 될까요?"라고 어르신에게 조심스럽게 묻고, 물티슈로 주변 오물까지 직접 닦아드렸다는데요.

A 씨는 "불편하다는 이유로 누군가에게 공개적으로 수치심을 줄 권리까지 생기는 것은 아니"라며, 어르신이 조금이라도 덜 부끄러웠으면 하는 마음이었다고 전했습니다.

누리꾼들은 "현실에서 저렇게 행동하기 쉽지 않다", "천사가 따로 없네"라며 감동을 표시했습니다.

(화면출처 : 스레드 @soyoung.yun.33)
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