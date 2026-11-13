"초등생 벌인 일? 믿기 어려워"…고발장 꺼낸 동물단체

경남 김해의 한 아파트 단지에서 초등학생들이 어린 고양이와 새를 잔혹하게 학대했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다고요?



네, 동물보호단체 측은 김해의 한 아파트 단지에서 초등학교 4학년생들이 새끼 고양이를 돌로 때리고, 야구방망이로 새 둥지를 내리쳐 새끼 새들을 죽였다는 의혹을 제기했습니다.



동물단체 측은 현장 조사와 목격자 증언 등을 확인한 결과, 애초에 알려진 내용보다 더 심각한 학대 정황이 있었다고 주장했는데요.



일부 학생들이 현장에서 "촉법소년이라 처벌받지 않는다"는 취지의 말을 했다는 주장까지 나오면서 공분이 커지고 있습니다.



단체 측은 "어리다는 이유로 생명을 짓밟는 행위가 가볍게 여겨져선 안 된다"며 해당 학생들을 동물보호법 위반 혐의로 경찰에 고발했습니다.



교육당국도 장학사를 파견해 사실관계 확인에 나섰는데요.



다만 경찰 수사가 진행 중인 만큼 일부 학생의 신상을 공개하거나, 확인되지 않은 내용을 무분별하게 확산하는 것은 자제해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다.



(화면출처 : 동물권보호단체 '라이프')