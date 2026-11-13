뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이름에 하트 남기려 '벅벅'…"히죽이던 커플" 목격담도

고희경 기자
작성 2026.11.13 08:08 조회수
PIP 닫기
다음은 단풍 명소로 유명한 화담 숲에서 누군가 눈살을 찌푸리게 하는 행동을 했다고요?

네, 경기 광주시 화담숲 측은 최근 공식 SNS에 수목 훼손을 자제해 달라는 안내문과 함께 여러 장의 사진을 올렸습니다.

공개된 사진에는 자작나무 껍질 곳곳에 날카로운 도구로 긁어 쓴 듯한 이름과 영문 이니셜이 남아 있는데요.

화담숲 측은 나무껍질에 글씨를 새기거나 상처를 내면 생육에 악영향을 줄 수 있고, 다시 회복하는 데도 오랜 시간이 걸린다고 설명했습니다.

앞서 온라인에는 한 커플이 자작나무에 돌로 글씨를 새기는 모습을 봤다는 목격담도 올라왔지만, 해당 목격담이 이번 훼손 사례와 직접 관련이 있는지는 확인되지 않았는데요.

화담숲 측은 나무에 글씨를 새기거나 껍질을 벗기고 가지를 꺾는 행위가 확인되면 즉시 퇴장 조치하고, 사안에 따라 법적 조치도 할 수 있다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 스레드, 화담숲 SNS)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지