이름에 하트 남기려 '벅벅'…"히죽이던 커플" 목격담도

다음은 단풍 명소로 유명한 화담 숲에서 누군가 눈살을 찌푸리게 하는 행동을 했다고요?



네, 경기 광주시 화담숲 측은 최근 공식 SNS에 수목 훼손을 자제해 달라는 안내문과 함께 여러 장의 사진을 올렸습니다.



공개된 사진에는 자작나무 껍질 곳곳에 날카로운 도구로 긁어 쓴 듯한 이름과 영문 이니셜이 남아 있는데요.



화담숲 측은 나무껍질에 글씨를 새기거나 상처를 내면 생육에 악영향을 줄 수 있고, 다시 회복하는 데도 오랜 시간이 걸린다고 설명했습니다.



앞서 온라인에는 한 커플이 자작나무에 돌로 글씨를 새기는 모습을 봤다는 목격담도 올라왔지만, 해당 목격담이 이번 훼손 사례와 직접 관련이 있는지는 확인되지 않았는데요.



화담숲 측은 나무에 글씨를 새기거나 껍질을 벗기고 가지를 꺾는 행위가 확인되면 즉시 퇴장 조치하고, 사안에 따라 법적 조치도 할 수 있다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 스레드, 화담숲 SNS)