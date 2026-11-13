평균 30점인데 '만점'…수석 합격자에 "불가능" 시끌

최근 치러진 세무사 시험에서 수석 합격자가 거의 만점에 가까운 점수를 받았는데요.



평균이 30점인데 100점, 좀 수상하기는 하네요.



네, 제63회 세무사 자격시험에서 수석 합격한 A 씨가 1차 시험 160문항 가운데 단 한 문제만 틀렸다고 밝히면서, 일부 현직 세무사들 사이에서 의문이 제기된 겁니다.



A 씨는 약 2년간 시험을 준비해 첫 응시에서 1·2차 시험을 모두 통과했다고 밝혔는데요.



1차 시험에서는 재정학에서만 한 문제를 틀리고 세법학개론과 회계학개론, 상법은 모두 만점을 받아 평균 99.37을 받았습니다.



특히 올해 세법학 개론은 응시자 평균이 30점대였고 응시자의 74%가 과락한 어려운 과목이었지만, A 씨는 만점을 받았는데요.



지난해 세무사 1차 시험 검수위원으로 활동했다는 한 누리꾼은 재정학과 세법학개론에서 이 같은 점수를 받는 건 "물리적으로 불가능하다"고 주장했습니다.



애초에 두 과목은 만점이 나오도록 문제를 출제하지 않는다는 겁니다.



또 다른 현직 세무사는 "세법학 모의고사 배틀을 신청한다"는 댓글을 남기며 함께 문제를 풀어보자는 제안을 하기도 했습니다.



논란이 커지면서 시험장에서 AI 안경을 사용한 것 아니냐는 의혹까지 제기되고 있는데요.



결국 시험을 주관한 한국산업인력공단은 시험 진행 과정에 특이사항이 있었는지 사실 관계 확인에 나섰습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)