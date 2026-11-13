[친절한 경제] 주택담보대출 빗장 풀렸다…연말 들어 '숨통' 왜?

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 올해는 연말로 가는데도 금융권 대출이 여유가 좀 있다면서요?



<기자>



하나은행이 이달부터 대출 한도를 늘려주는 보험과 보증을 재개하기로 했고요.



우리와 신한은행도 오늘(13일)부터 신청 창구를 엽니다.



연말만 되면 대출 막혔다는 얘기 많이 들으셨죠.



은행마다 1년에 늘릴 수 있는 대출 총량이 정해져 있어서 연말쯤에는 바닥나곤 하는데요.



그런데 올해는 분위기가 좀 다릅니다.



여기서 말하는 게 모기지 보험과 보증인데요.



이름은 어려워도 원리는 간단합니다.



집을 담보로 돈을 빌리면 은행은 일정 금액을 떼고 빌려줍니다.



나중에 그 집에 세입자가 살다가 경매로 넘어가면, 세입자가 보증금 일부를 은행보다 먼저 돌려받거든요.



그 몫을 미리 빼두는 건데, 서울은 5천500만 원입니다.



보험이나 보증에 가입하면 안 떼고 빌려줘서, 그만큼 대출이 더 나옵니다.



은행이 떼일 수 있는 그 몫을 대신 막아주는 겁니다.



물론 소득 기준이나 집값별 대출 상한에 먼저 걸리면, 그만큼 다 나오지는 않겠죠.



올여름 은행들이 대출을 조이면서 보험, 보증을 줄줄이 막았었죠.



그런데 하나은행은 이달 초부터 조금씩 풀더니, 그제부터는 변동금리 상품 일부까지 넓혔고, 앱으로 받는 아파트 대출도 다시 열었습니다.



우리은행과 신한은행은 오늘부터 신청을 받고요.



돈은 내년 1월부터 나갑니다.



국민은행도 3억 원으로 묶어둔 한도를 언제 풀지 검토하고 있습니다.



그럼 왜 이렇게 연말에 문을 다시 열까요?



금융당국이 지난 8월 가계대출을 늘릴 수 있는 폭을 1.5%에서 3%로 두 배 늘려주면서 은행들한테 여유가 좀 생겼거든요.



당국도 올해 연말에는 대출 창구가 한꺼번에 닫히진 않을 걸로 봅니다.



우리은행과 신한은행은 셈법이 좀 다릅니다.



대출 총량은 돈이 실제로 나가는 날 기준으로 따지는데, 내년에 나가는 대출은 내년 몫으로 잡히거든요.



내년 손님을 미리 잡아두는 겁니다.



내년 초 잔금 치르실 분들은 은행별로 비교해 보실 만합니다.



<앵커>



가계 부채는 자연히 더 늘겠네요.



<기자>



은행 가계 대출이 지난달 5조 원이 증가하면서 사상 처음으로 1천200조 원을 돌파했습니다.



9월에 늘어난 것의 8배가 넘고 1년 전 같은 달 3조 5천억 원보다도 많습니다.



주택담보대출만 3조 3천억 원 늘었는데, 새 아파트 중도금이나 재개발, 재건축 이주비처럼, 여럿이 단체로 받는 집단대출이 많이 나간 영향이고요.



신용대출, 마이너스통장 같은 대출도 1조 7천억 원, 석 달 만에 다시 늘었는데, 주식 사려고 돈 빌린 수요도 겹쳤다는 분석입니다.



빚은 역대 최대인데 대출 문은 다시 연다, 고개가 갸웃해지시죠.



지난달 주택담보대출을 끌어올린 집단대출이 8월부터 은행별 총량과 따로 관리돼서 정작 은행 총량에서는 열외인 겁니다.



그래서 5대 은행 가계대출은 벌써 올해 총량을 넘겼는데도, 집단대출을 빼고 따지면 아직 6천억 원 넘게 여유가 남았습니다.



그럼 "대출이 풀리면 집값이 또 들썩이지 않을까?" 하는 걱정이 생기는데 보험, 보증으로 더 늘어나는 한도가 크지 않아서 집 사려는 사람이 확 늘지는 않을 거라는 게 전문가 얘기입니다.



<앵커>



아파트 가격 얘기는 어제(12일), 오늘 뉴스에서 전해드린 내용이기는 한데 더 자세하게 설명을 해 주실 거죠.



<기자>



강남에서 시작된 약세가 이른바 한강벨트까지 확산되면서 성동구와 강동구가 3월 말 이후 처음으로 하락했습니다.



강남 3구가 몇 주째 내리고 있는 건 다들 아시죠.



서초, 강남은 하락 폭이 좀 줄기는 했지만 벌써 14주째고, 송파는 오히려 그 폭을 두 배로 키우며 10주째 내렸습니다.



한국부동산원 조사로 보면, 서울 25개 구 가운데 집값이 내린 구가 지난주 3곳에서 이번 주 5곳으로 늘었는데요.



새로 이름을 올린 성동, 강동은 폭이 아주 작기는 하지만, 방향이 바뀐 겁니다.



그럼 서울 집값이 이제 꺾이는 거냐, 그건 아니죠.



서울 전체로는 여전히 0.07% 올라서 92주째 오름세거든요.



성북구는 0.39% 올랐고, 강북, 서대문 같은 곳도 0.3% 안팎으로 계속 오르고 있습니다.



또 경기 남부 반도체 단지 주변이 강세인 것도 여전합니다.



왜 이렇게 엇갈릴까요?



부동산원은 인기 단지는 오른 값에 팔리는데, 일부는 값을 낮춰 거래되면서 동네마다 오르내림이 섞여 있다고 설명합니다.



특히 한강벨트는 강남 3구와 값 차이가 좁혀지다 보니, 사려는 사람들은 일단 지켜보고 집주인이 부르는 값, 호가는 내려가는 분위기라는 분석입니다.



값이 더 내려갈 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.