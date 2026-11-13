옆집에 배달된 택배…"벗겨달라 말 못해" 감동 사연

한 어르신의 집 앞에 강아지 옷 하나가 배송돼 어르신은 반려견에게 그 옷을 입혔는데요.



알고 보니 택배가 잘못 배송된 상황이었습니다.



이때 업체의 따뜻한 배려가 돋보였는데, 사연 함께 보시죠.



지난 11일 택배기사라고 밝힌 누리꾼이 사연을 올렸습니다.



글쓴이는 강아지 옷이 담긴 택배를 실수로 원래 배송지가 아닌 옆집에 배송했던 거예요.



물건을 회수하러 갔을 땐 옆집 할아버지가 이미 포장을 뜯어 자신의 반려견에게 옷을 입힌 뒤였는데요.



할아버지는 택배에 적힌 수령인 이름을 자신의 이름으로 착각해 누군가 보낸 선물이라 생각하고 포장을 뜯은 것으로 전해졌습니다.



글쓴이는 '옷을 입고 있는 강아지를 보니 차마 벗겨달라는 말을 못 하겠더라'며 '연세도 있으시고 국가유공자이기도 하셔서 괜히 더 마음이 쓰였다'고 털어놨습니다.



결국, 기존 고객에게 양해를 구하고 재배송을 요청했는데요.



상황을 전해 들은 업체 측은 오히려 할아버지께 옷을 선물하겠다며 별도의 비용을 청구하지 않았다고 하네요.



업주도, 기사님도 참 감사합니다.



(화면출처 : 스레드 dho1993)