"한국 매장인 척" 포장도 베꼈다…상하이에 뜬 '짝퉁'

요즘 찹쌀떡 안에 과일을 통째로 넣은 과일 찹쌀떡이 화제입니다.



줄을 무척이나 오래 서야 먹을 수 있을 만큼 인기인데요.



그런데 중국 상하이에 이 찹쌀떡 매장이 생겼습니다.



프랜차이즈가 아닌 브랜드 간판과 포장까지 다 베낀 이른바 짝퉁 매장입니다.



중국 상하이 과일 찹쌀떡을 팔고 있습니다.



한자로 적힌 상호, 인테리어, 제품 포장까지 국내 브랜드 매장을 그대로 따라했습니다.



국내 브랜드 측은 '중국 상하이 소재 매장은 공식 지점이 아니고, 매장 개설과 브랜드 사용을 승인한 사실이 없다'고 밝혔습니다.



이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 '전 세계적으로 한국 브랜드의 가치가 높아지자 한국 관련 매장인양 속여 소비자를 끌어들이겠다'는 전형적인 꼼수 전략이라고 지적했습니다.



그러면서 '업체의 자체 대응만으로는 한계가 있다'며 '정부 차원에서 지식재산권 보호 협력과 현지 법 집행 연계가 필요하다'고 강조했습니다.



(화면출처 : 서경덕 교수 SNS)