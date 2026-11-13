[글로벌 마켓시황] 젠슨 황 사임·유가 급등에 증시 일제히 '하락'

글로벌 시황입니다.



먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕증시 3대 지수가 일제히 약보합세로 마감했습니다.



대부분 업종이 약세를 나타낸 가운데 소재 업종이 2% 빠졌고, 헬스케어 업종도 1% 가깝게 하락하며 부진했습니다.



오늘(13일) 뉴욕증시는 엔비디아 최고경영자의 전격 사임과 중동발 국제유가 급등이 맞물리며 하락 압력을 받았습니다.



트럼프 미국 대통령의 대이란 강경 발언에 더해 사우디 에너지 시설 공격과 호르무즈 해협의 원유 수송 차질 우려가 부각되면서 서부텍사스산원유는 2.5% 오른 배럴당 88달러선, 브렌트유는 3.3% 상승한 95달러 선에 마감했습니다.



한편 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자가 대표직과 이사직에서 전격 사임하고, 콜레트 크레스 최고재무책임자가 임시 대표로 선임됐습니다.



경영 불확실성에 엔비디아 주가는 장 초반 13% 넘게 급락했다가 낙폭을 줄이면서 4%대 하락으로 마감했습니다.



다음은, 조금 전 마감한 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



선물시장에서는 엔비디아의 경영진 교체가 AI 산업 전반에 미칠 영향과 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 핵심 변수로 작용했습니다.



이 가운데 미 주가 지수 선물도 하락세로 마감했는데요.



다우 선물은 150포인트 빠지면서 5만 2천400선에서 거래를 마쳤고요.



나스닥 100 선물 72포인트 가까이 하락하면서 2만 8천400선을 기록했습니다.



S&P 500 선물 또한 약세를 보이면서 7천600선을 기록했고요.



중소형주 중심의 러셀 2000 선물도 44포인트 약세를 보이며 2천800선을 기록했습니다.



미국 국채금리는 예상보다 높은 소비자 물가에 국제유가 급등까지 겹치며 금리 인상 우려가 커졌습니다.



다만 30년물 국채 입찰에서 견조한 수요가 확인되며 금리 상승 압력을 일부 완화했습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 5.12%를 기록했습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



오늘 원유 시장에서는 예멘 후티 반군의 사우디 에너지 시설 공격과 호르무즈 해협의 유조선 운항 차질이 공급 불안을 키웠습니다.



미국 원유 재고 증가라는 하락 요인에도 지정학적 위험이 더 크게 작용했습니다.



원유 선물은 배럴당 88달러 선에서 거래됐습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



기술주 전반의 약세 속에서도 알파벳과 마이크로소프트는 정규장에서 상대적으로 견조한 흐름을 보였는데요.



알파벳 선물은 2% 가까이 올랐습니다.



지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.