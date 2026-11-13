젠슨 황 없는 엔비디아 주가 13% 급락 출발…목표주가도 줄하향

▲ 엔비디아

33년간 엔비디아를 이끌어 온 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 12일(현지시간) 물러나면서 엔비디아의 주가가 장 초반 10% 이상 급락했습니다.엔비디아 주가는 전장보다 13%가량 내린 약 150달러로 거래를 시작했습니다.이로 인해 엔비디아의 시가총액은 2025년 7월 이후 처음으로 4조 달러 아래로 밀려났습니다.월가 주요 투자은행들도 일제히 목표주가를 낮춰 잡았습니다.시티그룹은 목표가를 기존 285달러에서 225달러로 내렸고, 번스타인은 기존 400달러에서 200달러로 낮췄습니다.오펜하이머는 불확실성을 이유로 목표주가를 철회했습니다.오펜하이머는 "황 CEO의 빈자리를 채우기는 매우 어렵고 마땅한 후임자도 보이지 않는다"며 유능한 직원들이 황 CEO를 따라 엔비디아를 떠날 가능성도 있다고 지적했습니다.엔비디아는 이날 성명을 내고 황 CEO가 CEO 및 이사직에서 즉각 물러난다고 밝혔습니다.엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 임명하고, 시놉시스의 전 CEO인 하비 C. 존스를 이사회 의장에 선임했습니다.