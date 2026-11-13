트럼프 "멕시코, 이민 행렬 안 막으면 관세 2배"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 멕시코에서 미국으로 향하는 대규모 이민자 행렬이 형성됐다면서, 이를 막지 않으면 멕시코에 대한 관세를 두 배로 올리겠다고 경고했습니다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "중간선거에서 공화당이 패배한 것으로 인식되는 가운데, 우리나라를 향한 침공이 다시 일어나고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "거대한 이주민 행렬이 형성되고 있으며, 멕시코를 통과하는 불법 행진을 시작하고 있다"며 "이런 이주민 행렬에 속한 많은 사람은 여러 나라가 원하지 않는 사람들"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "멕시코는 당장 그들을 막아야 한다. 그렇게 하지 않으면 멕시코에 대한 관세는 즉시 두 배로 인상될 것"이라며 "멕시코, 텍사스 주지사, 매우 진보적인 텍사스의 신임 주지사, 우리의 훌륭한 국경순찰대, 그리고 이민세관단속국(ICE)은 이런 사실을 통보받았다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 민주당을 "우리나라 역사상, 심지어 세계 역사상 가장 부패하고 반미적인 정치 지도자들과 정치꾼들로 이뤄진 집단"이 이끈다면서 "민주당 지지 성향 주(州)들에서 벌어진 대규모 부패로부터 벗어나기 위해 민주당은 트럼프 행정부가 부패했다고 거듭 주장한다"고 비판했습니다.트럼프 대통령은 "그것(트럼프 행정부가 부패했다는 주장)은 미네소타, 캘리포니아를 비롯해 미 전역의 민주당 지지 성향 주들에서 발생한 엄청나고 전례 없는 도둑질을 무효로 하기 위해 그들이 거듭해서 악의적으로 사용하는 짧고 강렬한 정치적 문구"라고 강조했습니다.그는 "민주당원들은 부패하고 사악하며, 나는 그들과 정반대"라며 "공화당원들이여, 치열하게 싸워라. 그렇지 않으면 여러분에게는 더 이상 나라가 남아 있지 않을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 "공화당이 이끄는 상원은 더이상 '법안들이 보내져 죽어버리는 곳'이어선 안 된다"며 "하원이 다섯 차례나 상원으로 보낸 '세이브 아메리카 법안'(유권자 신분 검사 강화 법안)을 통과시키지 않은 것은 중간선거에서 공화당에 치명적 타격을 줬다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)