젠슨 황 엔비디아 CEO 전격 사임…33년 만에 퇴진

▲ 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)

미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 연루 의혹 등 잇단 스캔들에 휩싸인 가운데 12일(현지시간) 전격 퇴진했습니다.엔비디아 이사회는 이날 성명을 통해 황 CEO가 사장과 최고경영자, 이사회 이사직에서 즉각 사임한다고 밝혔습니다.이사회는 '사임'(resign)이라는 표현을 썼지만, 각종 논란의 중심에 선 황 CEO를 사실상 해임한 것으로 풀이됩니다.월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 등 주요 경제 매체들도 젠슨 황이 해임됐다(ousted)고 보도했습니다.이사회는 콜레스 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장을 임시 CEO로 임명했습니다.아울러 하비 C. 존스를 회사 첫 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔습니다.크레스 임시 CEO는 정식 후임자가 임명될 때까지 임시 CEO를 맡으며 기존 수석부사장과 CFO 직책을 겸임합니다.이사회는 회사 안팎의 후보들을 대상으로 정식 CEO 선임 절차에 착수했다고 밝혔습니다.크레스 임시 CEO는 2013년 9월 엔비디아에 합류한 이후 재무 부문을 총괄하며 회사의 성장에 핵심적인 역할을 해왔습니다.앞서 시스코와 마이크로소프트 등 주요 기술기업에서 약 25년간 재무 관련 업무를 담당했습니다.크레스 임시 CEO는 "우리 지도부와 함께 젠슨이 지난 33년간 다져온 탁월한 기반을 더욱 공고히 해나갈 것"이라며 "엔비디아가 가속 컴퓨팅 및 AI 분야의 선두주자가 될 수 있게 한 노력을 계속 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔습니다.존스 신임 이사회 의장은 30년 이상 기업 경영과 벤처 투자 분야에서 활동해왔으며, 반도체 설계 소프트웨어 기업 시놉시스의 CEO 등을 역임했습니다.존스 의장은 "이사회는 크레스와 경영진을 전적으로 신뢰한다"며 "회사의 운영과 고객에 대한 약속, 제품 개발 계획이 차질 없이 이어질 것으로 기대한다"고 말했습니다.엔비디아는 황 CEO가 "회사와 업계에 헤아릴 수 없을 만큼 큰 기여를 했다"며 감사를 표했지만, 구체적 사임 이유는 밝히지 않았습니다.앞으로 황 CEO가 어떤 역할을 하거나 회사와 어떤 관계를 맺을 지도 공개하지 않았습니다.황 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 뒤 33년간 회사를 이끌며 세계 AI 반도체 시장의 선두 기업으로 성장시켰습니다.최근 황 CEO는 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 것으로 드러나면서 논란에 휩싸였습니다.특히 메가스피드가 미국의 대중국 수출 규제를 우회해 엔비디아의 첨단 AI 반도체를 중국에 반출했다는 의혹으로 미 당국이 조사 중인 가운데, 미 의회에서도 황 CEO의 관련 의혹과 트럼프 행정부의 수출 통제 대응을 둘러싼 진상 규명 움직임이 본격화하고 있습니다.여기에 황 CEO가 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과도 혼외 관계를 맺었다는 보도가 나오면서 논란이 더욱 확산했습니다.한편 엔비디아는 예정대로 오는 17일 2027회계연도 3분기 실적을 발표하고 실적 설명회를 개최할 계획이라고 밝혔습니다.