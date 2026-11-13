[날씨] 낮엔 온화하지만 큰 일교차…오늘부터 전국 비

겨울이 되는가 싶던 날씨가 다시 온화해졌습니다.



오늘(13일)도 어제와 기온이 비슷하겠고요.



일교차가 크게 벌어져서 옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 비 소식도 있습니다.



늦은 오후에 호남과 제주부터 시작돼서 밤에는 충청권에도 오겠고, 토요일 오전에는 전국에 비가 예상됩니다.



저기압의 중심이 남쪽을 지나면서 전남과 경남에 최대 40, 제주에 최대 60mm가 흠뻑 내리겠고 저기압과 거리가 멀수록 비의 양은 적겠습니다.



오늘 차차 하늘도 흐려지겠고요.



오전까지 중부 내륙에는 안개가 짙게 끼겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 8도, 광주가 7도로 어제보다 높겠습니다.



낮 기온 서울이 17도, 대구가 18도까지 오르겠습니다.



일요일 새벽에는 비가 대부분 잦아들겠습니다.



다음 주 화요일과 수요일 사이에는 또 비가 올 텐데 비가 그치면 날이 급격히 추워지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)