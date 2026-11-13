[한반도 포커스] 김정은, 해군기지 건설 시찰…해군력 박차 이유는?

<앵커>



김아영 기자와 함께 북한 관련 이야기 더 나눠보겠습니다.



김아영 기자, 김정은 총비서가 해군기지 건설 현장을 둘러봤다고요?



<기자>



조선중앙통신은 김정은 총비서가 그제(11일) 동해안 중요 해군기지 건설사업을 현지에서 지도했다고 보도했습니다.



구체적인 장소는 밝히지 않았는데요.



재작년 9월에 김 총비서가 해군기지 건설을 지시하면서 시찰 일정을 소화한 적이 있는데, 이때 둘러봤던 곳이 강원도 문천시 답촌항이라는 곳으로 분석됐거든요.



그제 둘러본 곳도 이곳일 가능성이 커 보입니다.



김 총비서는 해군기지 건설 사업에 대해 국가 안전, 해상 주권과 직결되는 핵심 사업이라고 강조했습니다.



<앵커>



최근들어 북한이 해군 역량 강화에 좀 더 박차를 가하고 있는 느낌인데, 이유가 뭘까요?



<기자>



최근 북한의 보도들을 보면, 해군력 강화와 관련된 일정들이 굉장히 잦았습니다.



김정은 총비서는 지난 2일에는 남포 조선소를 방문했었는데요.



이때 사진을 보면 북한이 사전에 건조하겠다고 예고한 1만 톤급 순양함으로 추정되는 선체가 식별되기도 했습니다.



9일에는 국방과학원 등의 기관들이 신형 어뢰 무기 시험을 실시했다면서 내년 초부터 해군에 실전배치하겠다고 예고했는데요.



해군력 강화와 관련된 행보가 잦아진 이유를 살펴보면요.



사실 수년간 북한은 전략핵과 전술핵을 탑재하는 미사일 개발에 한동안 집중을 해왔거든요.



이게 어느 정도 수준에 도달했다고 판단을 하고, 이제는 해군력 강화로 눈길을 돌리려 하고 있는 것으로 추정이 됩니다.



또 한반도에 전개되는 미국 항모강습단이나 핵추진 추진잠수함, 또 핵잠수함 등에 대해서 북한이 상당히 민감하게 반응을 해왔는데, 해군력 강화를 통해서 이 전력의 접근을 억제할 수 있을 거라는 기대도 하는 것으로 보입니다.



김 총비서는 남포 조선소 시찰 때 "새로운 지정학적 정세가 조성"되고 있다면서 "지역 내 적수들의 핵 공갈과 위협을 반드시 힘으로 제압해야 할 사정"이 있다 이렇게 말하기도 했습니다.



(영상편집 : 박춘배)