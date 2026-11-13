[한반도 포커스] 불고기식당 잇따른 선전…풍족한 육류 소비?

<앵커>



북한 당국이 최근 북한 전역에 대형 불고기 식당을 잇따라 열고, 관련 소식을 관영매체를 통해 선전하고 있습니다.



그만큼 충분히 육류 소비를 할 수 있게 된 것인지, 김아영 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 9월 7일, 북한 자강도에서 열린 한 행사 현장을 소개하는 조선중앙TV의 뉴스 영상입니다.



'인민생활 향상을 위하여'라는 구호가 적힌 빨간 팻말이 보이고, 사람들은 대열을 지어 반듯하게 서 있습니다.



자강도 지역에 불고기 전문 식당이 준공됐다며 떠들썩한 행사가 개최된 겁니다.



[신성남/자강도청년돌격대 부참모장 : 우리 인민들이 예로부터 즐겨하던 불고기를 자기 구미에 맞게 또 다양하게 봉사 받으면서 날로 발전하는 우리 시대 새 문명을….]



심야에는 폭죽 터뜨리기 행사까지 이어졌습니다.



이곳을 시작으로 평안북도 신의주와 평안남도 평성, 함경남도 함흥과 함경북도 청진 등 불고기 전문 식당들이 곳곳에서 문을 열었습니다.



[정말 우리 경애하는 아버지 김정은 원수님께서 가는 곳마다 이렇게 우리 인민들의 문화생활을 꽃 피워주시기 위해서 심려하시는….]



이런 움직임은 신흥 소비층들의 여가 활동과 외식 욕구를 총족하는 동시에, 민간의 돈 흐름을 당국이 흡수하기 위한 차원이라고 전문가들은 평가합니다.



풍족한 이미지를 보여줌으로써 제재 무용론을 시사하는 차원도 있어 보입니다.



하지만 북한이 자체적으로 육류 공급 문제를 해결하기에는 여전히 상황이 녹록지 않다는 분석도 제기되고 있습니다.



북한 내 평균 육류 생산량 추정치는 약 33만 톤으로, 1인당 연간 12kg 수준입니다.



[김관호/한국농어촌공사 농어촌연구원 책임연구원 : (북한이 축산업) 본보기로 '삼광축산농장'을 (최근) 개설했는데 표본적 단위가 북한 전역에 공급되기엔 아직 시간이 좀 오래 걸릴 것 같고 이런 것을 보충하기 위해선 중국이나 러시아의 외부 공급이 조달되어야 (할 것입니다.)]



자유아시아방송은 함경남도 한 소식통을 인용해 함흥시 불고기 전문식당이 노동당 창건일인 10월 10일 운영 이후 나흘간 문을 열지 못했고, 이는 고기가 부족했기 때문이었다고 보도했습니다.



(영상편집 : 조무환)