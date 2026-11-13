분당 출근길 '70명 부상'…블랙박스로 사고 재구성

<앵커>



그제(11일) 경기 분당에서 시내버스가 돌진한 사고와 관련해, 경찰이 정밀 감정에 착수했습니다. 국과수는 사고 차량의 운행기록장치를 확보하고, 같은 기종의 버스와 비교 조사하는 등 사고 원인을 찾고 있습니다.



김규리 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 성남의 버스 영업소.



흰색 옷을 입은 국과수 요원들이 형체를 알아보기 힘들게 부서진 버스 안팎을 꼼꼼히 살핍니다.



그제 아침 출근길 분당구에서 32대 추돌 사고를 낸 시내버스입니다.



국과수는 이곳 영업소를 찾아 사고차량과 동일 기종의 버스와 비교 조사하고, 사고 차량의 운행기록장치를 수거해 정밀 분석에 착수했습니다.



경찰은 CCTV와 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 당시 상황을 재구성하고 있습니다.



사고를 낸 60대 버스 운전기사 A 씨는 현장에서 제동장치가 작동하지 않았다고 주장했는데, 아직 병원 입원 치료를 받고 있어 정식 조사가 이뤄지진 않았습니다.



경찰은 일단 A 씨의 약물 복용 여부를 확인하기 위한 감정을 의뢰하고, A 씨가 회복하는대로 입건해 조사할 계획입니다.



또, 차량 정밀감정 결과가 나오면 제동장치에 문제가 있었던 것인지, 페달 오조작이었는지 등도 확인할 방침입니다.



사고 버스는 중국 BLK사의 전기 저상버스로, 버스 회사 측은 운전기사들이 매일 차량 상태를 확인하고, 매주 한 번씩 정기점검도 실시한다면서 사고 차량은 최근 점검에서 문제가 없었다고 밝혔습니다.



[버스 운전기사 (사고 회사 소속) : 일주일마다 오면 검토해 주고, 그리고 차 이상 있으면 저기서(사무실에서) 불러요. 야간 정비도 있으니까.]



해당 버스 회사는 피해 보상 등을 위한 대책반을 꾸렸습니다.



관할 지자체인 성남시는 유사 사고 예방을 위해 지역 내 운수업체 16곳에 긴급 정비를 실시하라는 공문을 보냈습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이상민)