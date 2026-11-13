강남 약세 한강벨트까지…수도권 외곽은 계속 '상승'

<앵커>



홍 장관의 이런 발언은 최신 통계에서 강남 3구에 추가로 주변 2개의 구가 하락세에 접어든 것을 강조한 것으로 보입니다. 하지만 서울의 나머지 지역은 여전히 상승세라는 점에서 아직은 더 지켜봐야 한다는 의견도 많습니다.



이어서 전형우 기자가 보도합니다.



<기자>



홍지선 국토부 장관의 발언은 부동산원 주간 통계를 근거로 한 것으로 해석됩니다.



강남구와 서초구가 지난주보다 낙폭은 줄었지만, 여전히 0.2%대 하락을 보이면서 14주 연속 집값이 떨어졌습니다.



송파구까지 강남 3구 모두 약세를 이어간 셈입니다.



더 눈에 띄는 변화는 이 강남 3구와 인접한 강동구와 성동구도 8개월 만에 하락세로 바뀌었다는 점입니다.



두 곳 모두 강남 수준의 고가 주택들이 있는 지역인데, 강남발 하락세가 퍼지고 있다고 해석할 수도 있는 부분입니다.



또 매물이 쌓이고 거래가 감소하고 있다는 장관 발언도 통계와 일치합니다.



정부의 8·13 대책과 세제 개편안 이후 서울 아파트 거래량은 감소 추세입니다.



하지만 통계에서는 기존 흐름이 여전히 이어지는 부분도 동시에 확인됩니다.



강남 3구와 강동, 성동을 제외한 서울의 나머지 20개 구는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.



특히 성북구와 강북구, 관악구 등 11개 구는 지난주보다 상승폭이 더 커졌습니다.



그러면서 서울 전체 집값도 92주 연속 상승세를 이어갔는데, 경기도로 가면 상승세가 더 가팔랐습니다.



경기 남부를 중심으로 용인 기흥, 수원 영통, 화성 동탄 같은 경우는 주간 상승률이 0.5%를 넘어섰습니다.



[남혁우/우리은행 부동산연구원 : 10억 원 이하의 상대적인 저가 지역의 경우에는 세입자들의 매수 움직임도 있고요. 구매력에 맞춰서 하향 매수하는 수요자들도 같이 있기 때문에 가격 상승 수치를 유지하는 것으로 보입니다.]



정부의 진단대로 강남발 하락세가 서울 수도권 전역으로 번질지, 아니면 외곽 지역이 오르면서 가격차가 좁혀지는 키 맞추기가 될지는 앞으로 몇 달 상황을 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박지인)