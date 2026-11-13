젠슨 황, 엔비디아 CEO 사임…33년 만에 퇴진

<앵커>



엔비디아 창업자인 젠슨 황 CEO가 조금 전 사임했습니다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 혼외 관계를 인정한 데 이어, 부하 임원과의 또 다른 불륜 의혹까지 제기되면서 33년 전 자신이 세운 회사를 떠나게 됐습니다.



정반석 기자가 보도합니다.



<기자>



엔비디아 이사회는 현지시간 12일 오전, 젠슨 황이 CEO와 이사직에서 모두 물러났다고 발표했습니다.



이사회는 젠슨 황의 기여는 헤아릴 수 없다며 감사를 표했지만 사임 사유는 밝히지 않았습니다.



1993년 엔비디아를 공동 창업한 젠슨 황은 33년 동안 최고경영자를 맡아 엔비디아를 세계적인 AI 반도체 기업으로 키웠습니다.



젠슨 황은 지난 8일 중국 스파이란 의혹이 제기된 여성, 앨리스 황과의 혼외 관계를 인정했습니다.



이후 앨리스 황이 임원으로 있던 싱가포르 기업 메가스피드가 수출이 제한된 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌렸다는 의혹이 다시 불거졌고, 사내 임원과의 추가 불륜 의혹까지 보도되면서 이사회가 거취 논의에 들어가자 결국 사임을 선택했습니다.



임시 CEO는 콜레트 크레스 최고재무책임자가 겸직하면서 후임자를 물색하기로 했습니다.



엔비디아 이사회는 이사회 의장직을 신설하고 시놉시스 CEO 출신 하비 존스를 선임했습니다.



[댄 아이브스/주식 애널리스트 : 젠슨 황은 엔비디아 주주들에게 슈퍼히어로 같은 존재입니다. 엔비디아가 AI로 방향을 튼 것도 젠슨 황 덕분입니다. 그래서 많은 투자자에게 이번 일이 훨씬 더 고통스러운 겁니다.]



시장에서는 엔비디아가 AI 기업에 투자하고 그 기업들이 다시 엔비디아 칩을 사들이는 이른바 '순환거래' 구조 때문에, 창업자를 잃은 엔비디아의 리더십 공백이 AI 산업 전체를 뒤흔들 수 있다는 우려도 나옵니다.



(영상편집 : 박춘배)