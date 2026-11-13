뉴욕증시, 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임 속 혼조 출발

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

뉴욕증시의 3대 주가지수는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 소식을 소화하며 혼조세로 출발했습니다.12일(현지시간) 오전 9시 48분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 33.22포인트(0.06%) 상승한 52,519.71을 기록했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 18.24포인트(0.24%) 내린 7,601.14, 나스닥 종합지수는 전장보다 119.09포인트(0.47%) 하락한 25,347.10을 가리켰습니다.엔비디아 이사회는 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이날 CEO와 이사회 이사직에서 즉시 사임했다고 밝혔습니다.현 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡게 됐습니다.앞서 황 CEO는 중국 스파이로 지목된 여성인 앨리스 황과 외도 사실을 인정했으며 이후 자사의 직속 여성 임원과도 혼외관계를 맺었다는 보도도 나왔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 합의가 필요 없다고 선을 그은 것도 투자심리에 부담을 줬습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 "우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다"고 했습니다.그러면서 "우리는 그들의 돈, 수천억 달러를 확보하고 있으며, 그들의 해협(호르무즈 해협)도 장악하고 있다"고 덧붙였습니다.다코타 웰스의 로버트 파블릭 선임 포트폴리오 매니저는 황 CEO의 사임에 대해 "최고 경영진 자리에 공백을 남길 수 있다"면서 "시장이 회사의 리더십과 회사가 나아갈 방향에 대해 안심할 수 있도록 해줄 후임자를 찾아야 할 것"이라고 말했습니다.업종별로 살펴보면 임의 소비재, 에너지 등은 강세를, 기술, 소재 등은 약세를 보였습니다.네오클라우드 업체 네비우스는 3분기 실적 발표 이후 주가가 16.43% 내렸습니다.2026년 회계연도 매출 가이던스가 기존에 회사가 제시했던 30억~34억 달러 범위의 하단에 위치할 것이라고 네비우스가 실적 발표에서 밝힌 것이 영향을 미쳤습니다.스트래티지는 MSCI가 자사 글로벌 지수에서 해당 종목을 제외하겠다고 밝히면서 주가가 7.72% 내렸습니다.AMD는 윌리엄 블레어가 투자 의견을 시장수익률에서 시장 수익률 상회로 상향 조정한 데 힘입어 주가가 2.56% 올랐습니다.윌리엄 블레어는 AMD의 최대 경쟁사인 엔비디아가 어려움을 겪는 와중에 AMD의 AI 전용 그래픽처리장치(GPU) 제품군 인스팅트가 시장 점유율을 확대할 태세를 갖추고 있다고 평가했습니다.유럽증시는 일제히 상승세를 보였습니다.유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.07% 오른 6,398.13에 거래 중입니다.독일 DAX지수와 영국 FTSE100지수는 각각 0.36%, 0.14% 상승했고 프랑스 CAC40 지수는 0.45% 올랐습니다.국제 유가는 하락했습니다.같은 시각 근월물인 2026년 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 0.06% 내린 배럴당 86.48달러를 기록 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)