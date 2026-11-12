김민석, '언행 논란' 최민희 감찰조사 지시…"심각 인식"

▲ 더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원(왼쪽)
더불어민주당 김민석 대표는 오늘(12일) 최고위원인 최민희 의원의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했습니다.
당 공보국은 기자들에게 보낸 공지문에서 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다"며 이 같은 사실을 전했습니다.
이번 조사는 최 의원에게 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고, 당헌·당규 및 윤리 규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것이라는 게 당의 설명입니다.
최 의원은 최근 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚었습니다.
최 의원은 해당 표현이 알려진 전날 페이스북에서 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정한다"며 사과했고, 이후에도 비판이 계속되자 국회에서 기자회견을 열고 공식 사과했습니다.
이에 더해 이날은 최 의원이 지난달 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다", "하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장이었다"고 말했다는 보도가 나왔습니다.
보도에 따르면 최 의원은 "우리 당 내부에서 중도를 얻어 와야 대통령이 될 수 있기 때문에 윤석열을 탄핵하면 안 된다, 하야시키고 가자(고 한 것)"이라며 "아무리 대통령님이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않은 것"이라고 말했습니다.
이와 관련, 최 의원 측은 입장문에서 비공개 당원 모임 내용 일부가 왜곡됐다며 "대화 맥락을 무시"했다고 반박했습니다.
최 의원은 해당 발언이 "유시민 작가가 검찰개혁과 관련해 대통령이 '속였다'라고 한 발언을 부인하는 과정에서 나온 말"이라고 설명했습니다.
이 대통령이 검찰개혁 과정에서 지지자들의 의견을 반영해 입장을 수정한 바 있고, 윤 전 대통령 탄핵 과정에서도 찬성으로 입장을 선회했다는 취집니다.
최 의원은 "(이 대통령은) 방송개혁 입법 때도 토론을 통해 이견을 조정해주셨다. 윤석열 탄핵 직후에도 처음부터 이 대표께서 탄핵을 찬성하신 게 아니다. 한덕수와도 손잡고 잘 처리해보려 하셨는데 그게 잘 안되자 한덕수 탄핵까지 결심하셨다. 이게 대통령님의 미덕이다"라며 간담회 당시 자신의 발언을 소개했습니다.
보도가 나오자 청와대는 강유정 수석대변인 명의로 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근"이라며 "강한 유감을 표한다"고 밝혔습니다.
이후 최 의원은 페이스북에서 "대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시키셨다"며 "제가 (입장문) 1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"고 해명했습니다.
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