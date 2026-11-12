김민석, '언행 논란' 최민희 감찰조사 지시…"심각 인식"

▲ 더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원(왼쪽)

더불어민주당 김민석 대표는 오늘(12일) 최고위원인 최민희 의원의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했습니다.당 공보국은 기자들에게 보낸 공지문에서 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다"며 이 같은 사실을 전했습니다.이번 조사는 최 의원에게 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고, 당헌·당규 및 윤리 규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것이라는 게 당의 설명입니다.최 의원은 최근 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚었습니다.최 의원은 해당 표현이 알려진 전날 페이스북에서 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정한다"며 사과했고, 이후에도 비판이 계속되자 국회에서 기자회견을 열고 공식 사과했습니다.이에 더해 이날은 최 의원이 지난달 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다", "하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장이었다"고 말했다는 보도가 나왔습니다.보도에 따르면 최 의원은 "우리 당 내부에서 중도를 얻어 와야 대통령이 될 수 있기 때문에 윤석열을 탄핵하면 안 된다, 하야시키고 가자(고 한 것)"이라며 "아무리 대통령님이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않은 것"이라고 말했습니다.이와 관련, 최 의원 측은 입장문에서 비공개 당원 모임 내용 일부가 왜곡됐다며 "대화 맥락을 무시"했다고 반박했습니다.최 의원은 해당 발언이 "유시민 작가가 검찰개혁과 관련해 대통령이 '속였다'라고 한 발언을 부인하는 과정에서 나온 말"이라고 설명했습니다.이 대통령이 검찰개혁 과정에서 지지자들의 의견을 반영해 입장을 수정한 바 있고, 윤 전 대통령 탄핵 과정에서도 찬성으로 입장을 선회했다는 취집니다.최 의원은 "(이 대통령은) 방송개혁 입법 때도 토론을 통해 이견을 조정해주셨다. 윤석열 탄핵 직후에도 처음부터 이 대표께서 탄핵을 찬성하신 게 아니다. 한덕수와도 손잡고 잘 처리해보려 하셨는데 그게 잘 안되자 한덕수 탄핵까지 결심하셨다. 이게 대통령님의 미덕이다"라며 간담회 당시 자신의 발언을 소개했습니다.보도가 나오자 청와대는 강유정 수석대변인 명의로 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근"이라며 "강한 유감을 표한다"고 밝혔습니다.이후 최 의원은 페이스북에서 "대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시키셨다"며 "제가 (입장문) 1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"고 해명했습니다.