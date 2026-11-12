경주 한수원, KSPO 꺾고 WK리그 챔프전 진출…수원FC와 우승 맞대결

▲ 나카지마 에미(35번)의 골에 기뻐하는 한수원 선수들

여자축구 WK리그 경주 한국수력원자력이 디펜딩 챔피언 화천KSPO를 따돌리고 챔피언결정전에 진출했습니다.한수원은 오늘(12일) 화천생활체육공원 주경기장에서 열린 2026 WK리그 플레이오프(PO) 단판 승부에서 KSPO에 2대 1 승리를 거두고 챔프전에 올랐습니다.앞서 4차례 챔피언결정전에 올랐으나 우승 없이 모두 준우승에 만족해야 했던 한수원은 2022년 이후 4년 만에 챔프전에 복귀해 첫 우승에 도전합니다.WK리그에선 정규리그 1위 팀이 챔피언결정전에 직행하며, 2·3위 팀이 단판 PO로 챔프전 진출을 다툽니다.올해는 수원FC 위민이 정규리그 1위(승점 62)를 차지했고, 2위 KSPO(승점 55)와 3위 한수원(승점 40)이 PO에서 격돌했습니다.지난해 정규리그와 챔프전을 석권한 KSPO를 제압한 한수원은 15일 오후 2시 경주시민운동장에서 수원FC와 챔피언결정 1차전을 치르며, 2차전은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 열립니다.현슬기가 공격 선봉에 서고 수비진에도 국가대표 장슬기와 노진영 등이 포진한 경주 한수원은 초반부터 경기를 주도했습니다.전반 21분 현슬기가 오른쪽 측면을 돌파한 뒤 보낸 패스를 김진희가 땅볼 크로스로 연결했고, 문미라가 골대 앞에서 오른발로 마무리하며 한수원이 선제골을 뽑아냈습니다.전반 28분 KSPO 최정민의 문전 슈팅을 골키퍼 전하늘이 선방해 실점 위기를 넘긴 한수원은 전반 44분 코너킥 상황에서 현슬기의 헤더가 왼쪽으로 빗나가며 한 골 차 우위로 전반을 마쳤습니다.한수원은 후반전을 시작하자마자 한 발 더 달아났습니다.전은하가 페널티 지역 오른쪽을 파고들다가 상대 골키퍼 민유경에게 발목 쪽을 가격당하며 넘어져 페널티킥이 선언됐고, 키커로 나선 나카지마 에미가 침착하게 성공하며 후반 3분 2대 0을 만들었습니다.7일까지 인도에서 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 조별리그를 치르고 돌아와 체력적인 여파 속에 끌려다니던 KSPO는 이후 만회를 위해 힘을 냈습니다.후반 12분 최유정이 페널티 지역 오른쪽에서 절묘한 속이기 동작으로 수비를 따돌린 뒤 왼발 감아차기로 골문을 열어 한 골 차로 따라붙었습니다.약 4분 뒤엔 문은주의 날카로운 중거리 슛이 전하늘에게 잡히며 동점 골 기회를 놓쳤습니다.이후에도 KSPO의 공세가 이어졌지만, 끝내 한 골을 더 만들어내진 못하며 그대로 승부가 갈렸습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)