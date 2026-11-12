개막전 패배 뒤 3연승…현대캐피탈 선두 도약

▲ 현대캐피탈 선수들의 승리 세리머니

남자 프로배구 현대캐피탈이 개막전 패배 이후 3연승을 달리며 선두로 올라섰습니다.현대캐피탈은 오늘(12일) 부산 강서체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 원정 경기에서 OK저축은행을 세트 점수 3대 1로 꺾었습니다.세트별 점수는 25대 23, 18대 25, 25대 23, 25대 16입니다.개막전에서 대한항공에 0대 3으로 졌던 현대캐피탈은 이후 3경기를 모두 이겨 3승 1패, 승점 9로 1위에 올랐습니다.반면 OK저축은행은 첫 경기 승리 이후 2연패에 빠져 1승 2패, 승점 3에 머물렀습니다.현대캐피탈은 아시아쿼터 선수 장추안이 블로킹 5개를 포함해 28점을 올리며 승리를 이끌었습니다.레오도 24점을 보태 두 선수가 52점을 합작했습니다.한 세트씩 주고받은 두 팀의 희비는 3세트 막판에 갈렸습니다.현대캐피탈은 OK저축은행의 추격에 21대 21 동점을 허용했지만, 승부처에서 집중력을 발휘했습니다.23대 23에서 김진영이 페이즈의 속공을 가로막았고, 이어 차지환의 공격이 범실로 이어지면서 25대 23으로 3세트를 따냈습니다.기세를 탄 현대캐피탈은 4세트도 25대 16으로 잡고 3연승을 완성했습니다.대전 충무체육관에서 열린 여자부 경기에서는 한국도로공사가 정관장을 세트 점수 3대 0으로 꺾고 3연승을 달렸습니다.세트별 점수는 25대 23, 25대 21, 25대 14입니다.3승 1패, 승점 9가 된 도로공사는 3전 전승으로 승점 9를 기록한 IBK기업은행에 이어 2위에 자리했습니다.정관장은 1승 2패, 승점 3으로 5위에 머물렀습니다.도로공사는 모마가 양 팀 최다인 20점을 올렸고, 마미가 13점, 강소휘가 11점으로 힘을 보탰습니다.1, 2세트를 따낸 도로공사는 3세트에도 공격과 수비에서 안정적인 모습을 보이며 점수 차를 벌렸습니다.마지막에는 이윤정이 서브 에이스를 터뜨려 25대 14로 경기를 마무리했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)