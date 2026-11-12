이정현 31점 폭발…소노, 10점 차 뒤집고 2연승

▲ 고양 소노의 이정현

'에이스' 이정현이 31점을 몰아친 프로농구 고양 소노가 대구 한국가스공사에 짜릿한 역전승을 거두고 2연승을 달렸습니다.소노는 오늘(12일) 대구체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 가스공사를 88대 87, 1점 차로 꺾었습니다.직전 현대모비스전에서 5연패를 끊었던 소노는 2연승을 거두며 6승 9패로 8위에 올랐습니다.반면 2연패에 빠진 가스공사는 6승 8패로 공동 5위에서 7위로 내려앉았습니다.경기는 가스공사가 앞서가면 소노가 끈질기게 추격하는 흐름으로 펼쳐졌습니다.가스공사는 경기 시작과 함께 6연속 득점을 올린 데 이어, 1쿼터 종료 직전 라건아의 스텝백 3점슛으로 24대 20으로 앞섰습니다.소노는 2쿼터에만 10점을 올린 이정현을 앞세워 전반을 46대 47, 1점 차로 추격했고, 3쿼터에도 이정현이 3점슛 3개 포함 12점을 몰아치며 67대 69로 쫓아갔습니다.4쿼터 초반에는 가스공사가 기세를 올렸습니다.7점을 연속으로 올려 76대 67로 달아났고, 이후 81대 71까지 격차를 벌렸습니다.하지만 소노의 뒷심이 매서웠습니다.상대의 잇따른 실책을 틈타 켐바오와 이정현의 외곽포로 추격했고, 종료 3분 16초 전 오브라이언트의 골밑슛으로 81대 81 동점을 만들었습니다.이어 종료 2분 34초 전 오브라이언트가 백보드를 맞히는 3점슛까지 터뜨렸습니다.13점을 연속으로 몰아친 소노가 84대 81로 승부를 뒤집었습니다.가스공사는 벨란겔이 돌파 득점에 추가 자유투까지 성공해 다시 동점을 만들었습니다.그러자 이번에는 이정현이 해결사로 나섰습니다.자유투 2개에 이어 중거리 2점슛까지 넣으며 종료 44초 전 소노에 88대 84 리드를 안겼습니다.마지막까지 긴장은 이어졌습니다.종료 16초 전 비디오 판독 끝에 소노 조석호의 언스포츠맨라이크 파울이 선언돼 가스공사가 자유투 2개와 공격권을 얻었습니다.하지만 벨란겔이 자유투 1개만 성공했고, 이어진 공격에서 알루마가 골밑슛을 넣어 종료 7.1초 전 1점 차로 추격하는 데 그쳤습니다.소노는 작전시간 이후 남은 시간을 흘려보내며 승리를 지켰습니다.이정현이 31점 6어시스트로 승리를 이끌었고, 오브라이언트가 28점 5리바운드로 힘을 보탰습니다.부상으로 빠진 스카티 제임스의 일시 대체 선수 올루조비는 KBL 데뷔전에서 8점 3리바운드를 기록했습니다.가스공사는 벨란겔이 21점 7어시스트, 알루마가 20점을 올렸지만 역전패를 막지 못했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)