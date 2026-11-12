세계 1위 서승재·김원호, 세계 116위 진용·조송현에 패해 16강 탈락

▲ 서승재·김원호

배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재·김원호 조가 구마모토 마스터스 16강에서 세계 116위인 한국의 진용·조송현 조에 져 탈락했습니다.서승재·김원호는 오늘(12일) 일본 구마모토에서 열린 세계배드민턴연맹, BWF 월드투어 슈퍼 500 구마모토 마스터스 남자 복식 16강전에서 진용·조송현에 2대 0으로 졌습니다.서승현·김원호는 첫 게임에서는 접전을 이어가다 19대 19에서 연속 두 점을 내줘 21대 19로 패했습니다.두 번째 게임에서도 9대 9에서 내리 여섯 점을 내주며 주도권을 빼앗겼습니다.이후 15대 13, 두 점 차까지 따라붙었지만, 다시 세 점을 잇달아 내주며 결국 21대 15로 패했습니다.지난달부터 본격적으로 호흡을 맞춘 진용·조송현은 지난주 코리아오픈 16강에서 서승재·김원호에 당한 패배를 설욕하며 8강에 올랐습니다.반면 서승재·김원호는 코리아오픈 우승의 기세를 이어가지 못했습니다.지난 4월 아시아 선수권 우승 이후 아시안게임을 포함해 9개 국제대회에서 우승하지 못했던 두 선수는 코리아오픈에서 약 7개월 만에 정상에 올랐습니다.이번 대회를 조기에 마친 서승재·김원호는 귀국 후 중국 항저우에서 열리는 연말 왕중왕전, 월드투어 파이널을 준비합니다.(사진=연합뉴스)