스타실드 또…젤렌스키 "심각한 장애, 러 드론 요격 어려워"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

우크라이나 드론 운용의 핵심 통신 기술인 스타실드 운영이 또 차질을 빚는 것으로 전해졌습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 12일(현지시간) 소셜미디어에 "며칠 전부터 우크라이나 영토 전역에서 스타실드 운영에 심각한 장애가 발생하고 있다"고 밝혔습니다.그는 "구체적으로 스타실드에 시속 161㎞의 속도 제한이 걸렸다"며 "이는 우발적인 오류가 아니라 체계적으로 적용되는 속도 제한"이라고 주장했습니다.스타실드는 스타링크망을 기반으로 한 군사용 위성통신 시스템입니다.스타링크는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 위성 인터넷 서비스로 일반 전파 신호보다 안정성이 더 높은 것으로 알려졌습니다.우크라이나는 러시아의 침공으로 정보통신 기반이 파괴된 뒤 스타링크에 의존해왔습니다.특히 우크라이나군의 핵심 전력인 중거리 드론 운용, 러시아 고속 드론 요격에 스타링크는 필수적인 기술입니다.스타링크는 지난달 중순 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 '에너지 휴전', 미·러 '경유딜'을 두고 미국과 갈등한 뒤로 속도 제한이 걸려 논란이 됐습니다.젤렌스키 대통령은 "미국 측과 함께 이러한 상황이 발생한 모든 경위를 규명하기 위해 노력하고 있다"고 썼습니다.(사진=게티이미지)