성분 따진 글로 고소까지 일어난 딸기우유 논란 정리 / 스브스뉴스

딸기우유에 관한 글을 썼다가 고소를 당했다?



지난해 한 소비자가 딸기우유의 원재료 변경에 의문을 제기했는데요.

기존 75.7%였던 원유 함량 표시가 사라지고, 정제수가 원유보다 앞에 적힌 겁니다.



그런데 이게 한 회사만의 이야기는 아닙니다.

시중에는 원유 대신 분유를 사용한 가공유도 있는데요.

심지어 원유를 넣지 않아도 '우유'라는 이름으로 판매할 수 있다고 합니다.



물론 분유를 쓴다고 무조건 품질이 떨어지는 건 아닙니다.

원료 수급이나 제조 과정에서 분유를 사용하는 이유도 있어요.



하지만 정작 소비자는 원유가 얼마나 들어 있는지 정확히 알기 어렵습니다. 그 이유는 무엇일까요?



우유와 가공유의 차이부터 원재료 함량 표시의 한계까지, 스브스뉴스가 알아봤습니다.



프로듀서 김혜지 / 편집 조혜선 / 디자인 김태화 / 내레이션 박은영 / 담당인턴 남민진 / 연출 홍단비