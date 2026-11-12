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문체부, 미등록 연예기획사 16곳 수사 의뢰

김경희 기자
작성 2026.11.12 20:58 조회수
문체부, 미등록 연예기획사 16곳 수사 의뢰
▲ 문화체육관광부

문화체육관광부는 지난 9일과 10일 이틀에 걸쳐 대중문화예술기획업을 등록하지 않은 채 영업한 혐의로 업체 16곳을 경찰에 수사 의뢰했습니다.

지난해부터 대중문화예술기획업 일제 등록 계도기간을 운영해 온 문체부는 각 지방자치단체와 실태 조사를 실시한 뒤 미등록·부실 운영 의심 기획업체 50곳을 대상으로 현장점검을 진행했습니다.

점검 결과 현재까지 등록이 확인되지 않은 업체 16곳을 수사 의뢰 대상으로 선정하고, 관할 지자체에 해당 업체의 정보를 통보했습니다.

대중문화예술산업발전법은 대중문화예술기획업을 하려는 자가 관할 지자체에 등록하지 않을 경우 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 합니다.

문체부는 지자체들과 함께 미등록 영업에 대한 대응에 나서는 한편, 등록업체의 등록 요건 준수 여부를 정기적으로 점검할 계획입니다.

문체부 관계자는 "제도에 대한 안내와 홍보를 연중 이어가 사업자들의 등록 의무 이행을 독려하겠다"며 "기획업 등록이 일회성 절차에 그치지 않고 등록 업체가 법적 요건을 지속해 준수하도록 정기적으로 점검할 방침"이라고 말했습니다.
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